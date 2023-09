Festa in strada a Arezzo: Via Romana si anima con musica, balli e divertimento

Via le auto dalla strada, sabato in via Romana ci sarà spazio solo per lo svago tra buona cucina, musica e divertimento. Torna "Via Romana in festa" sotto la regia di Confesercenti, l’appuntamento di commercianti e residenti che si ripete da 13 anni. Dalle 18 a mezzanotte la strada si trasformerà in isola pedonale. Scuole di ballo, società di ginnastica ritmica, dj set e musica dal vivo saranno la cornice di un evento che vedrà al centro la professionalità degli imprenditori della zona. Dopo il taglio del nastro in strada scenderanno sei scuole di ballo, via Romana diventerà una maxi pista dove muoversi a ritmo di salsa, bachata, balli caraibici, liscio e musica per tutte le età.

Dalle 18 alle 19,30 all’ingresso della via, c’è l’appuntamento con la baby dance per i più piccoli. Prevista anche l’esibizione delle atlete della società sportiva di ginnastica ritmica "Giuseppe Falciai" nel piazzale della chiesa di San Marco. Poi la sfilata dei figuranti del quartiere di Porta Santo Spirito. Alle 19 è in programma la parata con trampolieri e i giocolieri; dalle 21,30 lo spettacolo "Strano, a chi?" a cura della scuola di circo "Sottosopra". Nel parcheggio della chiesa musica con dj e si balla anche nell’area del centro di aggregazione sociale. In programma anche balli di gruppo e musica live con il cantante Daniele Sciacca.