Festa Europea della Musica. Gli eventi a San Giovanni

Arezzo, 20 giugno 2023 – Saranno il “Valdarno Piano Festival” a cura dell’Accademia Musicale Valdarnese, con il patrocinio del comune e “La Musica In-Strada” a cura della Pro Loco di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Materiali Sonori e con il contributo del comune, le due rassegne inserite all’interno della Festa Europea della Musica che si celebra per il solstizio d’estate. La Festa europea della Musica si svolge, ogni anno, il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate. Era il 1982 quando in tutta la Francia musicisti di ogni genere, dilettanti e professionisti, invasero le strade, le piazze, i giardini, i musei e le stazioni con l’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese.

La Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale e dal 1985 si svolge in tutta Europa e nel mondo per ogni solstizio d’estate. Anche quest’anno, con l’occasione, a San Giovanni Valdarno si festeggia la musica e l’arte in senso lato, grazie una serie di appuntamenti inseriti all’interno del portale web “La Festa della Musica” e che sono di apertura a un calendario estivo ricco di eventi culturali. “Una serie di iniziative di prestigio e di interesse popolare, completamente gratuite, che animeranno il Centro storico per quattro giornate”, dichiarano Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno e Fabio Franchi, assessore alla cultura.

“Accanto agli eventi di musica classica organizzati dalla Accademia Musicale Valdarnese e al tradizionale concerto del 24 di Giugno della Banda Comunale, due giorni saranno dedicati agli artisti di strada (musicisti, attori, artisti) che si esibiranno in tutto il Centro storico dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte, trasformando le strade e le vie del nostro Centro in un grande palcoscenico. Ringraziamo la Pro Loco e Materiali Sonori che, insieme a numerose associazioni, hanno contribuito alla organizzazione della Festa della Musica. Eventi di questo tipo hanno anche lo scopo di rendere vivo ed attrattivo il centro storico e supportare le attività commerciali che si trovano nel Centro Storico”, concludono il Sindaco e l’Assessore alla cultura.

“Celebriamo la Giornata Internazionale della Musica con un concerto di grande prestigio”, dichiara Andrea Turini, presidente dell’Accademia Musicale Valdarnese, in riferimento al concerto di apertura previsto per mercoledì 21 giugno alle ore 21, alla Pieve di San Giovanni Battista, che vede protagonista l’Orchestra Oida diretta dal maestro svizzero Jean Francois Antonioli e con la pianista coreana Seolhwa Kim, musiche di W. A. Mozart. “Rivolgiamo un caloroso invito ai nostri concittadini a partecipare e celebrare con noi questo importante giorno dedicato alla musica con un evento ad ingresso libero e che rappresenta una vera eccezione nel panorama internazionale.”