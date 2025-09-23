Festa donatori Fratres. Raggiunta quota 300

Si è svolta domenica a Castelfranco di Sopra la 21ª Festa dei Donatori di Sangue Fratres, un appuntamento che ha richiamato numerosi volontari, autorità e cittadini per celebrare il valore della solidarietà e del dono. La giornata si è aperta con la celebrazione eucaristica delle ore 11, officiata dal parroco don Domenico Maria Grandi, che nell’omelia ha sottolineato il significato profondo del gesto della donazione. "Come Cristo Gesù ha donato il proprio sangue per la salvezza dell’umanità, così voi, che fate parte dell’Associazione Fratres, donate il vostro sangue per amore del prossimo" – ha affermato il sacerdote – ricordando che "la donazione, oltre ad essere un gesto rilevante dal punto di vista sanitario, è un importante atto d’amore per restituire vita a chi ne ha bisogno". Rivolgendosi ai donatori locali e ai rappresentanti delle associazioni provenienti da tutta la provincia, don Domenico ha rimarcato come le donazioni siano fondamentali non solo in ambito medico, ma anche umano, poiché contribuiscono a creare "quel senso di familiarità indispensabile all’uomo per vivere bene in questo mondo". Alla cerimonia, molto partecipata, erano presenti anche il sindaco Michele Rossi e gli assessori Marco Morbidelli e Antonella Grassi del Comune di Castelfranco Piandiscò. La festa è poi proseguita al Circolo Mcl con il tradizionale pranzo sociale, durante il quale il nuovo presidente dei Fratres locali, Simone Bonechi, ha presentato i dati dell’attività dello scorso anno: 290 donazioni complessive e 171 donatori attivi, tra i quali anche nuovi iscritti. L’obiettivo per il 2025 è raggiungere quota 300 donazioni. La giornata si è conclusa con le premiazioni dei nuovi donatori, che hanno ricevuto attestati, e dei soci che hanno raggiunto i traguardi di 15, 25, 50 e 75 donazioni, ai quali sono state consegnate medaglie celebrative.