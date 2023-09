Festa di popolo splendida e irregolare

Federico D’Ascoli

Splendida e irregolare, come la piazza Grande che la ospita, la Giostra del Saracino è lo spartiacque tra la spensieratezza di un’estate torrida e le preoccupazioni di un autunno cupo tra inflazioni e scuole senza professori. Problemi importanti che, per un giorno, ascoltando le chiarine a festa, passano in secondo piano. Viene da chiedersi quale ruolo possa avere la Giostra: solo una gara equestre, un prodotto per turisti o una vera tradizione popolare?

I dibattiti di questi giorni si soffermano solo su redini, scarti di galoppo e traiettorie. Le cene propiziatorie sembrano disco-bar con musica a palla. C’è ancora spazio per un vero senso di appartenenza al quartiere?