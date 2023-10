Festa di Ognissanti, gli orari dei cimiteri per la commerazione

In occasione del 1° e del 2 novembre, rispettivamente festa di Ognissanti e giorno della commemorazione dei fedeli defunti, il cimitero urbano di Sansepolcro avrà i seguenti orari: mercoledì 1° novembre dalle 8 alle 17 e giovedì 2 novembre dalle 7 alle 17. L’ufficio comunale preposto tiene a comunicare che nelle ultime settimane si sono tenuti i lavori di regolare manutenzione nell’ossario della parte antica del cimitero.

Nello specifico sono state cambiate le luci, imbiancate le pareti e sistemati i loculi presenti.

Prosegue quotidianamente la cura di questo luogo, in cui si cerca di dare il maggior decoro possibile all’area dedicata al riposo delle persone defunte. Su questo versante, Sansepolcro ha sempre dato esempio di grande civiltà e la sua "tradizione" è confermata dai fatti anche in questa circostanza, quando siamo alla vigilia delle ricorrenze più importanti dedicate alle persone che non ci sono più.