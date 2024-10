Festa di Capodanno in Sant’Agostino. Scapecchi: "Via alla gara da 50mila euro"

Deve ancora scoccare l’ora delle streghe, ma la macchina per le feste è già in moto. Dopo i primi passi verso la Città del Natale, ora è già tempo di pensare alla Festa di fine anno. L’amministrazione comunale, si legge nel bando, mette a disposizione 50 mila euro, a parziale rimborso delle spese sostenute per la sua organizzazione, da concedere al progetto che risulterà più meritevole. Potranno partecipare all’avviso le associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro iscritti nei registri istituiti a norma di legge o nell’elenco comunale delle libere forme associative, che hanno sviluppato esperienze nell’organizzazione di eventi musicali.

La scadenza di presentazione delle domande è fissata alle 13 del 14 novembre. "Come da tradizione, festeggeremo tutti insieme l’arrivo del nuovo anno in Piazza Sant’Agostino, location che negli anni si è dimostrata adatta ad ospitare l’evento e graditissima dal pubblico" dichiara l’assessore allo sport e alle politiche giovanili, Federico Scapecchi. "Il contributo del Comune cresce a 50mila euro. Invito tutte le realtà senza scopo di lucro che operano nel settore della musica e dello spettacolo a proporre la loro idea di festa, avendo sempre un occhio di riguardo verso la sicurezza e il divertimento sano, in ogni suo aspetto".