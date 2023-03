Festa di Bombolo Poster in regalo con La Nazione

Domani sera la cena della (ri)vittoria di Bombolo che domani festeggerà anche con il poster celebrativo allegato a La Nazione in uscita domattina. Iniziativa resa possibile soprattutto grazie agli sponsor Centro Diagnostico Valdichiana e Natur Dog che ieri per un nostro errore (di cui ci scusiamo) sono stati riportati con un nome errato sul nostro giornale.

I cantieristi biancorossi festeggiano il loro storico bis con cui domenica 5 marzo hanno alzato la coppa del carnevale, dopo soli 8 mesi dal trionfo di giugno. "Un bis storico, un’emozione bellissima senza precedenti", aveva detto il presidente Francesco Capecchi stringendo la coppa dopo il verdetto. Sono passate alcune settimane da allora ma l’euforia e la felicità non si è ancora placata ed anzi adesso è tutto pronto per la cena sociale della vittoria di domani sera a Villa Magi, dove sono attese oltre 300 persone. Ed è proprio la grande partecipazione la forza del cantiere dal grande cuore rosso che durante il corteo, la Rificolonata e soprattutto la mascherata ha messo in evidenza i suoi numeri, anche grazie l’interesse di giovani e giovanissimi. "Stiamo vivendo quei giorni d’oro di cui da piccoli sentivamo parlare noi della mia generazione", dice Gian Marco Bellini, segretario del cantiere riferendosi a quel tris mitico di successi tra il 1990 e il 1993. Una terna simile a quella di questi ultimi glory days in cui Bombolo ha alzato la coppa sia nel 2019 che nel 2022 e 2023. E adesso occhio al tris che i bianco rossi hanno già come obiettivo, perché come dice il presidente "vincere è sempre quello che vogliamo". Soprattutto il prossimo anno quando il cantiere festeggerà i suoi primi 90 anni.