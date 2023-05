Festa dell’agricoltura con la Pro loco Domenica l’evento

Da sempre, è l’attività economica principale di questa frazione del Comune di Sansepolcro, in piena campagna e a poche centinaia di metri dal confine con l’Umbria. E allora, l’attivissima Pro Loco del Trebbio ha organizzato per domenica prossima, 14 maggio, la Festa degli Agricoltori, che oltre a essere un’occasione per stare insieme anche nel segno della convivialità costituisce anche un serio momento di riflessione sul futuro del comparto. Alle 10.30, infatti, nella sala parrocchiale si terrà la conferenza-dibattito avente per tema la possibile convivenza tra fauna selvatica e agricoltura professionale, ma si parlerà anche di innovazione e tecnologia in agricoltura, con tendenze e prospettive. Il relatore chiamato ad affrontare l’argomento è il professor Andrea Alberti, insegnante all’istituto professionale "Fanfani-Camaiti" di Pieve Santo Stefano. Seguirà alle 13 il pranzo sociale all’agriturismo "Il Trebbio" con un menu caratterizzato da prodotti a "chilometro zero" provenienti da aziende locali. I giochi contadini per grandi e piccini allieteranno il pomeriggio di una domenica senza dubbio diversa al Trebbio, località della campagna biturgense immersa nella quiete, ma anche in quella genuinità che è riuscita a conservare e con un gruppo di persone – appunto, i componenti della Pro Loco – che hanno ripristinato dopo venti anni anche la festa del patrono, San Giovanni Battista, nell’ultimo fine settimana di giugno.