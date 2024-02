Festa della Toscana e visita inclusiva tra arte e storia

La Fondazione Ivan Bruschi, grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana in occasione delle Festa della Toscana, offre attività didattiche gratuite per scuole e famiglie a febbraio e marzo. Il percorso Possedere le parole. Leggere e raccontare le immagini, in collaborazione l’Associazione Noidellescarpediverse, prende ispirazione dal metodo didattico di Don Milani, al quale è dedicata l’edizione della Festa della Toscana I care, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani. A Casa Bruschi gli studenti lavoreranno sul percorso espositivo permanente dell’Ottocento, con opere di Lega, Fattori, Signorini Nomellini e Spadini provenienti dalle collezioni Intesa Sanpaolo, e saranno stimolati ad esprimere cosa le immagini suggeriscono in termini di emozioni e commenti che potranno ricondurre, anche grazie al supporto dei propri professori, al contesto storico e letterario. Oggi alle 16 per bambini e famiglie, l’iniziativa gratuita Tieni a cuore lo sguardo altrui. Una speciale visita guidata in collaborazione con l’Associazione ToscanAbile dove coloro che di solito sono guidati diventeranno guide, per una visita all’insegna dell’inclusione. Per partecipare è possibile effettuare la prenotazione telefonando allo 0575 354126 o scrivendo alla mail [email protected].