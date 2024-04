Festa della Primavera con Sagra delle Frittelle a Castelnuovo

Sabato 13 e domenica 14 aprile si svolgerà a Castelnuovo dei Sabbioni la 43^ edizione della tradizionale "Festa della Primavera" con Sagra delle Frittelle. Sarà questa l’occasione per passare del tempo assieme e ritrovare il senso di appartenenza alla comunità. Dalle ore 14 di sabato e fino al tardo pomeriggio rimarranno aperti gli stand gastronomici con frittelle, panini e porchetta. Alle 15, invece, è prevista la "Caccia al tesoro per il paese" per i bambini e gli adolescenti con ritrovo davanti alla Chiesa in calendario per le ore 14:30 e, nello stesso pomeriggio, si svolgerà anche la Gimkana in biciletta, sempre per bambini. La prima giornata di festa si concluderà con la Santa Messa delle 18. La domenica si aprirà con l’iniziativa del trekking di primavera con ritrovo alle ore 8 di fronte alla Chiesa e partenza alle ore 08:30: un’occasione per apprezzare e riscoprire le bellezze naturali dei nostri sentieri. Durante la giornata saranno nuovamente aperti gli stand gastronomici con frittelle, porchetta e panini. Alle ore 11:30 si svolgerà la Santa Messa domenicale, mentre alle 12:30 è prevista una conviviale con grigliata mista (possibile anche l’asporto).