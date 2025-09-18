Festa del Perdono: tutte le novità

Terranuova si prepara ad accogliere, dal 26 al 30 settembre 2025, la 411ª edizione della Festa del Perdono e il mondo dell’agricoltura e dell’allevamento sarà ancora una volta protagonista assoluto, con mostre, dimostrazioni e concorsi che metteranno in risalto la tradizione e l’eccellenza produttiva del territorio. Particolarmente attesa la Fattoria didattica, pensata per grandi e piccoli: dalle passeggiate a bordo del carro contadino trainato dai cavalli, alle dimostrazioni di conduzione delle greggi con cavalli e cani da pastore, fino al "battesimo della sella". Un’attenzione speciale sarà riservata all’avicoltura con la Mostra mercato degli animali da cortile e del vero "Pollo valdarnese", organizzata in collaborazione con l’Associazione Dimensione Maremma e la Pro Loco Terranuova.

Non mancheranno i concorsi gastronomici, come la sfida per la migliore porchetta del Perdono, che vedrà fronteggiarsi operatori del settore provenienti da Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Romagna. Accanto a questi eventi, la Fiera ospiterà la Mostra di macchine agricole e la Mostra mercato di prodotti e attrezzature per orti e giardinaggio. Grande rilievo avrà anche l’area dedicata all’agricoltura e mercato locale, realizzata in collaborazione con il Distretto Rurale e Biologico del Valdarno di Sopra e la Rete Mercato Coperto degli Agricoltori del Valdarno. Uno spazio coperto e all’aperto che si trasformerà in una piazza del gusto, punto d’incontro tra produttori, cittadini e visitatori. A caratterizzare l’edizione di quest’anno anche il nuovo spazio tematico "La fortuna di essere qui", allestito in piazza Adige e pensato per ospitare incontri, tavole rotonde, cooking show e laboratori di cucina. Il progetto nasce dalla proposta di Sicrea e Gola Gioconda e dalla collaborazione del Mercato dei Produttori di Montevarchi, del Distretto Rurale Biologico del Valdarno di Sopra, della Condotta Slow Food Valdarno, del Circolo Legambiente Valdarno e di Libera Valdarno. Momento di particolare rilievo sarà l’incontro del 29 settembre sul tema "Agricoltura, caporalato e agrimafie: il caso della Toscana", con esperti e rappresentanti del mondo sindacale e associativo. Non mancheranno poi appuntamenti legati alla tradizione: l’esibizione dei poeti in ottava rima, presentazioni di libri, dibattiti sui cambiamenti climatici, incontri su sport e alimentazione.

Marco Corsi