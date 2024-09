Festa del Perdono 2024, le modifiche alla circolazione

Arezzo, 9 settembre 2024 – Prenderanno il via giovedì 12 settembre con il corteo storico i festeggiamenti del Perdono 2024 a San Giovanni Valdarno e proseguiranno fino a lunedì 16 settembre. Spettacoli, conferenze, rievocazioni, camminate solidali, concerti e buon cibo.

Per permettere il corretto svolgimento di ogni evento in programma, entreranno in vigore alcuni divieti e modifiche alla circolazione stradale nel territorio comunale. Dalle 8 di domani, martedì 10 settembre alle 9 di mercoledì 18 settembre, è istituito il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su piazza della Libertà e piazza Cavour per consentire l'installazione e poi lo sgombero delle attrazioni del luna park.

Dalle 6 alle 13 è consentito il transito dei veicoli dei residenti per effettuare le operazioni di carico e scarico dalla propria abitazione. Nello stesso orario è consentito il transito dei veicoli necessari al rifornimento merci agli esercizi commerciali e di quelli per la pulizia della strada.

Dalle 19 alle 24 di giovedì 12 settembre sarà in vigore il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati per la ztl su corso Italia (nel tratto compreso tra via Suor Eleonora Gori e via Battisti) via Garibaldi ( nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Rosai) piazza Cavour, piazza Masaccio, Largo A. Di Cambio, largo M. Da Panicale, via Giovanni da S. Giovanni, via suor Eleonora Gori (nel tratto compreso tra corso Italia e via Giovanni da San Giovanni per il passaggio del corteo storico alla presenza del Gonfalone della città di San Giovanni Valdarno del Gonfalone della città di Firenze, scortato dalla Famiglia di Palazzo e dal corteo storico della Repubblica fiorentina.

In corso Italia, dalle 16 del 14 settembre all’una del 17 settembre scatta il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati per la ztl. In via Papa Giovanni XXIII/largo Vetrai, in via Roma, nel tratto compreso tra piazza della Libertà e via Papa Giovanni XXIII, e in via Rosai, nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza della Libertà, è istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli dalle ore 6 dell’11 settembre alle 24 del 16 settembre per permettere lo svolgimento della fiera e del luna park.

In via 7 fratelli Cervi, nel tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Cardinali, sarà in vigore il divieto di transito a tutti i veicoli dalle 22 alle 24 del 16 settembre 2024 e il divieto di sosta a tutti i veicoli nel parcheggio del locale Las Vegas dalle 19 alle ore 24 per lo sparo di fuochi artificiali.

In via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra corso Italia e piazza della Libertà, il giorno 10 settembre dalle 9 alle14, ci sarà il divieto di sosta a tutti i veicoli per consentire l’accesso in piazza Battisti ad un esercente dello spettacolo viaggiante.

E il giorno 17 settembre 2024, dalle ore 8 alle ore 20 nello stesso tratto è vietata la sosta a tutti i veicoli per consentire l’uscita dal parco della stessa attrazione. In via Pier Sansoni, nel tratto compreso tra piazza della Libertà e via Montegrappa, dalle 9 di martedì 10 settembre alle 9 di mercoledì 18 settembre 2024 entrerà in vigore il divieto di transito a tutti i veicoli ad eccezione degli autorizzati al transito in Piazza della Libertà, dei veicoli dei residenti e delle attività commerciali ed artigianali presenti.

Nello stesso tratto di via Pier Sansoni sono istituiti il divieto di sosta, lato civici pari, e il senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli circolanti in direzione piazza della Libertà - Sr 69. Nella via sono stati posizionati temporaneamente i contenitori per la raccolta dei rifiuti. In piazza Masaccio, dalle 5 alle 16 di sabato 14 settembre 2024,divieto di transito e sosta a tutti i veicoli per consentire lo svolgimento del mercato settimanale, settore non alimentare.

Sono esclusi i veicoli degli esercenti il commercio ambulante necessari per l’allestimento del negozio ed i veicoli dell’azienda Sei toscana per la pulizia delle strade. In via Rosai, nel tratto compreso tra via Mazzini e piazza della Libertà, in via Cesare Battisti ed in via Garibaldi dalle 16 all'1 del giorno successivo, nei giorni 12, 13 14 e 16 settembre è istituito il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli. Nello stesso tratto è vietato il transito e la sosta per tutti i veicoli dalle 8 all'1 del 15 settembre.

In via Vetri Vecchi, nel parcheggio posto in corrispondenza del sottopasso ferroviario a fianco del polo universitario, dalle 20 alle 24 di lunedì 16 settembre, è in vigore il divieto di sosta per tutti i veicoli esclusi quelli appartenenti ai musicanti del concerto comunale muniti di apposito contrassegno. In piazza Masaccio sono vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli dalle ore 16 alle ore 24 nei giorni 12, 13, 14, 15, 16 settembre.

Inoltre, sempre in occasione dei festeggiamenti del Perdono, i banchi del mercato del sabato di piazza della Libertà subiranno alcuni spostamenti: il settore alimentare verrà trasferito in via Piave, nel tratto tra via Siena e via Peruzzi, mentre il settore non alimentare nei larghi Arnolfo Di Cambio, Masolino Da Panicale e piazza Masaccio.