Festa del patrono. Tutte le celebrazioni

Oggi, 27 dicembre, Sansepolcro festeggia il patrono San Giovanni Evangelista. Per le 18, nella concattedrale è prevista la solenne celebrazione presieduta dal vescovo diocesano, monsignor Andrea Migliavacca e tanto al mattino quanto al pomeriggio sono in programma le visite al campanile su iniziativa del Gruppo Campanari di Borgo Sansepolcro che, per l’occasione, suonerà più volte a distesa: per la precisione, alle 9.45, alle 10.15, alle 11.30, alle 12, alle 16.45, alle 17.15 e alle 17.45. Alle 21 è in programma il Concerto di Natale in onore del patrono a cura del coro "Città di Piero-Domenico Stella". La coincidenza di Santo Stefano con martedì ha costretto poi al posticipo di 24 ore del mercato settimanale, quindi il San Giovanni di oggi sarà caratterizzato anche dallo svolgimento al mattino del mercato lungo via Aggiunti e piazza Santa Marta.