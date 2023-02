Festa a Porta del Foro Ballo in maschera al Castello di Sorci

In attesa delle terze uscite di carri e sfilate domenica 19 febbraio, stasera venerdì alle 21 va in scena il Gran Ballo in Maschera la Castello di Sorci, tema gotico e steampunk con musiche cyber goth su prenotazione.

Domani sabato 18 febbraio dalle 17.30 in poi, il Quartiere di Porta del Foro apre le sue porte in vicolo della Paletra a tutti i bambini e alle loro famiglie, che vogliono partecipare alla divertente festa di Carnevale. Si inizia dal pomeriggio con una dolce merenda presso il bar interno, per poi seguire con il laboratorio a tema. Dalle 20 in poi, verrà servita la cena con un ottimo sottofondo musicale per ballare e cantare insieme. Si ricorda a tutti i partecipanti di presentarsi mascherati perché ci saranno premi per la maschera considerata più bella, quella più originale e quella più simpatica per gli adulti, mentre per i bambini ci sarà un piccolo regalino.

"Vi aspettiamo ricordando che non sono ammessi coriandoli e che per la prenotazione della cena è necessario chiamare al 3336846496" dicono gli organizzatori.