Ferve la corsa al bonus perduto: altri 250 ricorsi La vittoria davanti ai giudici dà le ali alla vertenza

In 294 hanno vinto il ricorso e ora aspettano il fatidico momento nel quale rivedranno gli euro negati. Altri 250 si sono messi in coda per lanciare il nuovo ricorsi. E la riscossa dei precari. Ogni anno vedevano i colleghi di ruolo dividersi quei 500 euro decisi dal governo Renzi. Ma quel fondo di aggiornamento studiato per tutelare il mondo della scuola, toccava anche a loro.

Su quei 500 euro si è giocata una battaglia durata otto anni. Alla fine il giudice del lavoro ha dato ragione ai precari, la campagna ideata in Toscana da Maurizio Tacconi è andata a centro e ora è a caccia del bis.

Ci sono già appuntamenti fissati davanti al giudice. Anche perché la non arriva automaticamente anche senza ricorso. Anzi, se hai avuto ragione sugli anni precedenti devi rifarti sotto, perché sennò ne perdi una quota. I trecento aretini con il bonus ritrovato calamiteranno una somma intorno al mezzo milione di euro.

L’obiettivo è di arrivare ad un milione ed è dietro l’angolo alla luce dei nuovi ricorsi. Spesso sono più dei 500 euro a testa: perché ci sono in ballo anche gli arretrati. Unica cosa non prevista sono gli interessi. Ma si sa, nella vita non si può avere tutto.