Ferrovia, tre anni di lavori Arrivano i nuovi binari

di Claudio Roselli

La ferrovia fino a Sansepolcro tornerà e sarà rimessa a nuovo, nel senso che l’attuale binario verrà rimosso, così come pietrisco e scambi. Vi sarà un successivo adeguamento della sede con la posa del nuovo binario e degli scambi. È questa l’ulteriore e saliente novità che accompagna la notizia dell’aggiudicazione a un raggruppamento di imprese, da parte di Rete Ferroviaria Italiana, dei lavori di riattivazione delle tratte Perugia San Giovanni-Terni e Città di Castello-Sansepolcro della ex Ferrovia Centrale Umbra. La gara ha un valore di 70 milioni di euro, finanziati con fondi del Pnrr e la finalità ultima è quella del totale ripristino della linea che collega Terni con Sansepolcro.

Sono previste nel pacchetto anche le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento a sagoma delle gallerie presenti lungo la linea. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di Rfi per i lavori che coinvolgeranno l’Umbria a livello strutturale e tecnologico per incrementare i livelli di affidabilità e garantire più elevati standard qualitativi e quantitativi del servizio. L’assessore regionale umbro a infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche Germini, informa di aver chiesto "tempi certi, quanto solleciti in merito al cronoprogramma di dettaglio, con la totale riapertura della dorsale ferroviaria regionale entro il 2026".

A Rfi, l’assessore ha sottoposto anche la necessità di attivare prioritariamente la tratta centro sud, da Ponte San Giovanni a Terni, in quanto rimasta per anni indietro rispetto a quella centro nord, mentre è l`unica ad oggi dichiarata di interesse nazionale. Interpellato sull’argomento, che sta seguendo anche attraverso i contatti con la presidente della Regione, Donatella Tesei, il sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, commenta il tutto senza trionfalismi: "Che venga data priorità al collegamento fra Perugia e Terni ci può stare, anche perché sono le due città capoluogo di provincia e perché da Terni c’è il collegamento con Roma. Per il resto – prosegue Innocenti - mi auguro che non sia l’ennesima promessa: da troppo tempo si parla di soldi e di tempi certi per la ferrovia, poi non si muove nulla, almeno sul nostro versante. Con il Pnrr e le rendicontazioni previste, c’è la speranza che finalmente si passi ai fatti. Quello che a noi interessa – e più volte l’ho fatto presente alla Regione dell’Umbria – è lo spostamento della stazione verso sud, nella zona di San Paolo: permetterà di eliminare oltre un chilometro di binario che sta limitando ogni programmazione urbanistica lungo il perimetro delle mura e allo stesso tempo si inserisce bene nel progetto di allungamento della tratta in direzione di Arezzo, come disegnato nel piano territoriale della Provincia", ha concluso il primo cittadino.