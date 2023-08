Ferragosto in Toscana, dalle Bistecche di Cortona alle Tagliatelle di Puggiulino Ferragosto è un'occasione per scoprire l'Italia: dalle bistecche di Cortona alle tagliatelle di Puggiulino, dalle mostre d'arte a Castiglion Fiorentino ai funghi di Moggiona e i tartufi di Chiusi della Verna. Un'occasione per ammirare la bellezza del nostro Paese.