"Fermi tutti, questa è una rapina" Ma la commessa mette in fuga il ladro

Era la tarda mattinata, quasi orario di chiusura, quando un uomo, con cappello, occhiali da sole e marcherina, è entrato nella gioielleria Artlinea in via Cavour per tentare una rapina. In un primo momento si è finto interessato ad alcuni gioielli che ha chiesto di poter vedere, richiesta plausibile perché l’8 marzo per la festa della donna era già entrato nel negozio e acquistato un paio di orecchini. Niente di strano, quindi per la commessa quarantenne. Almeno apparentemente. Perchè in verità l’uomo, un italiano, stava per mettere a segno il suo piano. Proprio mentre la commessa si è girata per aprire la vetrina che conteneva i preziosi, l’uomo l’ha bloccata alle spalle. Così facendo voleva fare incetta di gioielli, ma non aveva fatto i conti con il sangue freddo della commessa. La donna ha reagito energicamente ed ha fatto saltare i suoi piani. Ne è nata una breve colluttazione. Nonostante le minacce dell’uomo, la commessa lo ha spintonato con veemenza. Tanto da farlo desistere dai suoi piani e metterlo in fuga, con le tasche vuote.

Subito dopo ha preso il telefono e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, con gli agenti della Squadra Volante e quelli della Scientifica, e un’ambulanza della Croce Bianca. L’ambulanza è stata chiamata per prestare le prime cure alla donna, che durante la colluttazione con il rapinatore ha riportato ferite al volto, in conseguenza delle quali è stata trasportata al pronto soccorso. Le indagini stanno proseguendo. Nella via quasi tutti gli esercizi erano chiusi, essendo lunedì mattina, al vaglio degli inquirenti ci sono quindi soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e quelle di via Cavour.

L’elemento più importante c’è, la testimonianza della vittima. La commessa infatti, nonostante occhiali e cappello, ha riconosciuto l’uomo nel cliente che l’8 marzo aveva acquistato un paio di orecchini. La strada nobile degli antiquari già a dicembre, poco prima di Natale, era stata teatro di un altro colpo. Quella volta vittima fu la gioielleria ex Grace Gallery dove entrarono quattro donne portando via preziosi per un valore di 5mila euro. Due ragazze, con precedenti per truffa e furto con destrezze, residenti in Campania, erano state denunciate in concorso per furto aggravato, le altre due complici, erano riuscite a scappare con un bottino di anelli d’oro.

Gaia Papi