Ferito aggredisce i medici Rissa all’alba a bottigliate Poi "far west" in ospedale

Si sono presi a bottigliate, forse l’"arma" con la quale hanno una maggiore familiarità, nelle lunghe notti dell’alcol. Hanno acceso la notte di via Calamandrei, a ridosso di un locale: urla, minacce, i colpi secchi, il latrare di due pitbull. E non contento uno di loro, ferito, si è accanito anche contro i soccorritori della Croce Bianca e quelli del pronto soccorso. Lì solo per medicarlo, ma si sa, la gratitudine è diventata merce rara. Soprattutto nelle notti non proprio lucide.

E’ la sintesi di un episodio che ha tenuto impegnati agenti di polizia e mezzi di emergenza all’alba della domenica. Intorno alle 5.30, quindi già alle prime luci del giorno, è scoppiata prima una lite poi degenerata in rissa, almeno sulla base delle indagini condotte dalla polizia, accorsa sul posto.

Tre i protagonisti, due aretini (un ragazzo e una ragazza) e un ventenne di origini egiziane. Dalle parole ai fatti alle bottiglie, con tanto di ferita, pur non grave, da arma da taglio: perché la bottiglia fa male anche quando è vuota.

Sul posto subito i mezzi del 118: in particolare per soccorrere il ventenne, ferito e che perdeva sangue. Subito alterato ha cominciato a prendersela con i volontari dell’ambulanza. Quindi ha proseguito la performance al pronto soccorso.

Refrattario a tutto, è scappato una prima volta, dileguandosi. Di nuovo intercettato dalla polizia e riportato davanti a medici e infermieri, è riuscito a divincolarsi e a sparire un’altra volta, nel silenzio del quartiere di San Donato, rotto la domenica mattina solo dai suoi passi concitati e dalle sue urla.

Tra un soccorso e l’altro ha anche aggredito i sanitari, in particolare un medico. Per fortuna non ha usato le mani o peggio: ma ha cominciato ad offenderlo e gli ha sputato contro, così, in un guizzo di eleganza mattutina. Portato a più miti consigli è stato finalmente medicato, sempre che se lo meritasse davvero, chiudendo questa sua agitatissima mattinata di festa.

Ora sta alla polizia, già all’opera, ricostruire i fatti. Perché si sta scatenata la lite, come sia diventata una rissa a suon di colpi proibiti. E soprattutto i termini dell’aggressione ai soccorritori, l’episodio più grave. E’ vero che si è limitato ad escandescenze senza conseguenze gravi per nessuno ma tutto alimenta il clima di allarme che ormai circonda le notti aretine.

La sanità sta studiando e mettendo in campo una serie di soluzioni contro le aggressioni al personale sanitario, ricorrenti in particolare di notte e al pronto soccorso. In particolare gli infermieri hanno indicato più volte questa situazione di pericolo, chiedendo condizioni di maggiore sicurezza. Complicate quando il clima si surriscalda e le teste anche, in balìa di una bottiglia prima piena e poi pericolosamente vuota.

Alberto Pierini