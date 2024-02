Ferisce i carabinieri con l’ascia. Arrestato dopo il litigio

Castelfranco (Arezzo), 29 febbraio 2024 – Litiga con la compagna, all’arrivo dei Carabinieri lancia alcuni oggetti e li aggredisce con un’ascia. Protagonista di questo movimentato episodio che poteva sfociare in tragedia un trentacinquenne che è stato, successivamente, arrestato dalle forze dell’ordine nel Comune di Castelfranco Piandiscò. Il tutto si è consumato nella serata di lunedì, l’uomo in preda ai fumi dell’alcool comincia a litigare furiosamente con la compagna che, vistasi sotto minaccia per i toni tutt’altro che distesi, sarebbe comunque riuscita a chiamare i carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno cercato di calmare l’uomo che, tutt’altro che collaborativo proprio perché ubriaco, ha continuato in questo suo atteggiamento che è, poi, sfociato con un’aggressione vera e propria nei confronti dei militari.

Giardiniere di professione, non ci ha pensato due volte nello scagliarsi contro di loro e dalle classiche parole si è passati ai fatti tanto da aver afferrato, in preda alla totale agitazione, un’ascia solitamente utilizzata per lavorare cercando di poterli colpire a più riprese incurante dei guai a cui sarebbe andato incontro. Come se non fosse bastata questa azione, nel contesto, ha ripetutamente lanciato anche alcuni oggetti che sono andati a colpire le forze dell’ordine arrivate nel punto indicato con l’intento di poter placare le ire dell’uomo.

Alla fine , ad avere la peggio, sono stati proprio i due carabinieri; uno avrebbe riportato un taglio e l’altro alcune lesioni che, curate al pronto soccorso, sono state giudicate guaribili in alcuni giorni. Il protagonista dell’episodio è stato comunque posto in arresto e, nella giornata di ieri, al tribunale di Arezzo, si è svolta l’udienza per direttissima che ha rimesso il trentacinquenne in libertà con l’obbligo di firma in attesa, poi, della conclusione del procedimento penale. Un fatto che pone, ancora una volta, la massima attenzione nei confronti dei militari che, spesso e volentieri, sono protagonisti di queste spiacevoli situazioni che, già in passato, proprio in Valdarno, nella fattispecie a San Giovanni tra il 2020 e il 2022, hanno vissuto scene simili con epiloghi fortunatamente non drammatici.