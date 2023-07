Ferie al tempo della Crisi, 48 ore di libertà e niente più Alpi

Si chiamano ferie ma non somigliano quasi in nulla a quelle di una volta. Quando la famiglia metteva insieme le valigie, il gatto, il canotto e partiva per il mare. Una vacanza lunga, quando tornavi dovevi riprendere dimestichezza con le pareti di casa tua. Oggi non è più così. Oddio, le eccezioni non mancano, così come le settimane di addio alla città. Ma i più partono il venerdì sera per tornare nottetempo di domenica. Al lavoro neanche se ne accorgono, timbri il cartellino di venerdì e torni a timbrarlo di lunedì. Una scelta obbligata, portata con sè dal panierino della crisi, dagli aumenti dei prezzi, dalle stangate di luce e gas. Quello che resta, se resta, vale un 48 ore di libertà. Appena appena abbronzato. O forse nero ma non per il sole.

