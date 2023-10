Feralpi in crisi, Vecchi sotto esame a Salò (BS): ecco cosa c'è in gioco

SALÒ (Brescia)

I numeri fotografano molto bene l’approccio più che difficile della FeralpiSalò alla serie B. In otto partite la squadra di mister Vecchi (nella foto)ha raccolto una vittoria, un pareggio e 6 sconfitte, con 15 reti al passivo e solo 4 realizzate (2 delle quali siglate da Balestrero). Non ci sono però solo le cifre a preoccupare la matricola gardesana.

Le gare disputate finora, infatti, hanno evidenziato anche una diversa struttura fisica con i giocatori delle squadre avversarie, che sembrano più strutturati dei loro colleghi in casacca verdeblù. A rendere il tutto ancora più complicato, si pone poi la condizione di diversi elementi del gruppo salodiano (soprattutto tra quelli approdati sulle sponde del Garda durante il mercato estivo) che sono ancora alla ricerca della forma migliore, magari dopo alcune stagioni trascorse a fare i conti con qualche acciacco di troppo ed uno spazio relativamente basso in campo. L’insieme di tutte queste riflessioni rende lo storico derby di venerdì in casa del Brescia fondamentale per il cammino della FeralpiSalò. La formazione gardesana non può permettersi un nuovo passo falso. Visto che a seguire ci sarà anche la sosta, una sconfitta potrebbe anche costare la panchina a mister Vecchi, ma la compagine verdeblù la "scossa" per cambiare il suo percorso la deve trovare sul campo…

Parla Vecchi: "Contro il Brescia ci sono in palio 3 punti come nelle altre gare, ma per la Feralpisalò è una partita storica, per cui cercheremo di farla nel miglior modo, ripartendo dal secondo tempo di domenica dalle prestazioni buone fatte prima di questa gara".