Fenomeno migranti De Luca: "Tutti i Cas sono al massimo della capienza"

di Sofia Zuppa

La questione dei migranti al centro della scena politica nazionale, ma il fenomeno interessa anche le più piccole realtà. Fondamentale è il funzionamento dei sistemi di accoglienza, dove i richiedenti asilo ricevono assistenza e sono accompagnati in un percorso finalizzato all’integrazione e all’orientamento lavorativo. Nella provincia di Arezzo, secondo i dati della prefettura, i centri di accoglienza straordinaria attivi sono 55, gestiti da sei enti gestori, per un totale di 572 presenze giornaliere.

Del tema parlaimo con il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca: "Funziona così: man mano che i migranti arrivano, vengono distribuiti in proporzione a livello regionale e poi vengono ridistribuiti nelle varie province". Scende poi nel dettaglio con i numeri alla mano e spiega: "In particolare, in base ai numeri destinati alla regione Toscana, alla nostra provincia tocca il 10%". A livello nazionale, in base al cruscotto statistico giornaliero diffuso sul sito del ministero dell’Interno, il numero di migranti sbarcati dal primo gennaio 2023 fino alla giornata di ieri, lunedì 24 luglio, è stato di 86.132, nel 2021 era di 27.223 e nel 2022 di 36.600. Ed è a questi dati che si riferisce De Luca: "Secondo i dati nazionali gli arrivi sono aumentati del 150%, dunque proporzionalmente anche da noi si è ravvisato lo stesso fenomeno". Ma qualcosa è già stato fatto. "La settimana scorsa c’è stato un incontro con tutti gli attori dell’accoglienza, a partire dai sindaci, passando dai gestori, fino ai membri del terzo settore, dal quale è emersa anzitutto una grande solidarietà e disponibilità a collaborare, ma anche la necessità di realizzare qualcosa di concreto. In particolare – continua – si è lavorato affinché ciascuno possa proporre una soluzione che veda la gestione di piccoli numeri di persone ma diffusi sul vasto territoriale, in modo da poter garantire un’accoglienza che sia sicuramente di migliore qualità. L’obiettivo è che avvenga un’integrazione reale sul territorio e che ci sia un impatto minimo sulla popolazione". Alla domanda se sia giusto parlare di situazione emergenziale in merito al tema migratorio De Luca risponde che è corretto invece parlare di "fenomeno": "L’emergenza viene determinata in alcuni periodi dall’afflusso molto importante di persone. Dato che il fenomeno migratorio esiste da anni ed esisterà anche nel futuro, è chiaro che non può essere considerato un fattore emergenziale, perché tale espressione indica un evento non atteso e imprevisto". Un sistema, quello della nostra provincia, che descrive come in affanno. "Tutti i Cas sono al massimo della loro capienza. Il sistema poteva far fronte a determinati numeri, perché con i bandi messi a disposizione erano state reperite delle disponibilità circoscritte, in base alla situazione del momento. Dato che sono arrivati numeri superiori, il sistema arranca". Per far fronte alla situazione: "È necessario adesso che si collabori per individuare nuove strutture da mettere a disposizione, al fine di garantire ulteriori numeri nell’accoglienza". Secondo il prefetto l’azione dell’esecutivo riguardo il tema è positiva: "Il governo sta facendo dei passi in avanti molto importanti nell’azione diplomatica, al fine di raggiungere quegli accordi che sono indispensabili per gestire il fenomeno in maniera regolare", conclude.