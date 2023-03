Fedini, restauro dopo le polemiche Il Comune cerca risorse per lo stadio

di Marco Corsi

Risistemazione degli spogliatoi e impianto di illuminazione. Questi i prossimi interventi per lo stadio Fedini di San Giovanni che, dopo i lavori alla copertura della tribuna centrale e alla recinzione, necessita di altri consistenti investimenti. Per la pista di atletica e la gradinata bisognerà invece attendere i successivi step.

Il tutto avviene proprio nel momento in cui lo stadio sangiovannese è al centro delle polemiche per il caso delle porte più basse di circa 10 centimetri rispetto alle misure regolamentari: domenica scorsa il Grosseto ha presentato un reclamo al giudice sportivo perché si è scavato per raggiungere i fatidici 2,44 metri di altezza.

Il Comune ha deciso di accedere a un bando regionale per l’edilizia sportiva, per ottenere le risorse. Si partirà con la riqualificazione degli spogliatoi, che hanno bisogno di una notevole opera di restauro. Poi sarà la volta dei punti luce. Nell’estate del 2018, come noto, sono state abbattute le torri faro e oggi il Fedini non ha un impianto di illuminazione. Quindi niente gare in notturna e anche un eventuale salto di categoria impedirebbe di giocare in questo stadio, perché in Lega Pro le torri faro sono obbligatorie. È quindi necessario ripristinarle, con una spesa non indifferente.

Nel piano triennale delle opere pubbliche è stato inserito anche il rifacimento della pista di atletica, di cui si parla da molti anni. Ma bisognerà trovare le risorse. Negli anni ’80 e ’90 San Giovanni ospitò meeting nazionali ed internazionali nel corso dei quali furono battuti dei record, come avvenne con Evangelisti nel salto in lungo, Andrei nel peso, De Benedictis nella marcia. Allora la pista di atletica era pienamente funzionante. Di questo intervento si discute da parecchio tempo e la vicenda ha animato, più di una volta, i consigli comunali, anche nel corso della legislatura Viligiardi. Era infatti il 2012 l’anno in cui venne annunciata la messa a punto dello stadio di atletica a sei piste, a forma ad anello con la realizzazione degli spogliatoi per un investimento di circa un milione di euro, di cui 240mila euro a carico dal Comune.

Ma tutto è rimasto sulla carta. Allo stadio Fedini sarà poi necessario mettere mano alla gradinata, che versa in condizioni non consone. Nel cuore dei ragazzi della "Sestini" ci sono infatti criticità dal punto di vista strutturale e i tifosi possono continuare a frequentarla solo perché è stata accordata una deroga. Nessun problema, invece, per la curva ospiti, che ha una capienza di 800 posti. E’ stata realizzata a metà degli anni 2000, quando la Sangiovannese fu promossa in serie C1.