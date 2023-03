Federico Rossi, il cervello che rientra Borsa di studio allo Human Technopole

AREZZO

È nato ad Arezzo, poi, dopo una laurea alla Normale, passione e lavoro lo hanno fatto volare nel Regno Unito. Il 35enne Federico Rossi (nela foto), ricercatore al Wolfson Institute for Biomedical Research presso lo University College London, ora rientrerà a lavorare in Italia grazie a una borsa di studio dello Human Technopole. Rossi, dopo la laurea in biologia cellulare e molecolare ed un master in neurobiologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ha successivamente conseguito il dottorato di ricerca in neuroscienze presso lo University College London. Ora è risultato vincitore della seconda edizione dell’Early Career Fellowship Programme promosso da Human Technopole e la conseguente assegnazione di una importante borsa di studio destinata a giovani scienziati per sostenere la loro attività di ricerca in istituti e università italiane, del valore di 200mila euro all’anno. Borsa di studio nato per sviluppare innovativi progetti nelle scienze della vita. Il suo progetto studierà l’organizzazione dei circuiti cerebrali che coordinano la vista con i movimenti.

Di cosa si tratta? Si pensi a quando si legge un testo: nonostante gli occhi si spostino continuamente da una parola all’altra, non viene percepito alcun movimento o spostamento dell’immagine. Si ipotizza che la capacità di focalizzare sugli stimoli esterni rilevanti e tralasciare quelli generati dal movimento degli organi sensoriali dipenda da connessioni nervose specializzate tra neuroni responsabili della percezione visiva e neuroni deputati al controllo dei movimenti. La ricerca di Rossi mapperà queste connessioni visuo-motorie, svelandone l’architettura e la funzione, e identificando i fattori genetici.