Federico Rampini non più in fortezza ma ad Arezzo fiere e congressi

Arezzo, 15 settembre 2023 – Non corrono rischi i presidenti della Biblioteca città di Arezzo Alessandro Artini e della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti.

E vista l’incertezza meteo prevista per sabato 16 settembre, scatta la decisione di trasferire la conferenza di Federico Rampini, dal titolo “Africa, dove si gioca il nostro futuro”, dalla fortezza alla Caurum hall Guido d’Arezzo ad Arezzo fiere e congressi. Dunque, orario confermato, le 18, ma nuova location.

Per quanto riguarda i biglietti sarà possibile acquistarli dalle 17 del giorno dell’evento alla biglietteria dell’auditorium. Chi possiede già il titolo acquistato per la fortezza potrà accedere con questo.

Per l’occasione, Rampini lancerà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “La speranza africana”. In Africa si concentrerà la crescita della popolazione mondiale, in Africa ci sono le materie prime di cui il mondo ha bisogno nella sua transizione a un’economia sostenibile.

Su quel continente domina tuttavia una narrazione catastrofista, in cui fanno notizia sciagure e sofferenze e l’Occidente vi mescola complessi di colpa e una cultura degli aiuti che spesso crea dipendenza e corruzione.

Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, è stato vicedirettore del Sole 24 Ore, editorialista, inviato e corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York per la Repubblica.

Ha insegnato alle università di Berkeley, Shanghai e Bocconi. È membro del Council on Foreign Relations, il più importante think tank americano di relazioni internazionali. Come esperto di geopolitica è public speaker per The European House - Ambrosetti.