Federfarma Arezzo: “Un grande successo per la Raccolta del Farmaco”

Arezzo, 21 febbraio 2025 – “Grande soddisfazione per la grande partecipazione e i risultati, e una punta di orgoglio per il ruolo decisivo anche in questa edizione da parte dei nostri farmacisti e delle nostre farmacie private”.

Si esprime così Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo, che rappresenta le circa 100 farmacie private del nostro territorio, analizzando gli ottimi dati del bilancio delle giornate di raccolta del Farmaco che si sono celebrate anche nella provincia di Arezzo dal 4 al 10 febbraio scorsi.

In effetti i numeri parlano da soli: ad Arezzo e provincia hanno aderito 33 farmacie e sono state raccolte 2.930 confezioni, pari a un valore di circa 24.500 euro, che aiuteranno 938 ospiti di 10 realtà assistenziali. In Toscana hanno aderito 381 farmacie e sono state raccolte 45.127 confezioni, per un valore di circa 383.900 euro, che contribuiranno a curare 121.319 persone aiutate da 143 realtà assistenziali del territorio regionale.

“La responsabilità sociale è nel Dna della farmacia: per tale motivo anche quest’anno abbiamo partecipato attivamente alle giornate di Raccolta del Farmaco e nei giorni a questa dedicati i farmacisti, i volontari e i clienti sono scesi in campo insieme per un aiuto concreto e importante a chi ne ha più bisogno” afferma ancora Roberto Giotti, facendo proprie anche le parole di Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale: “La farmacia è un presidio attento ai bisogni della collettività, sempre aperto e vicino al cittadino, anche nelle aree più interne del Paese, per garantire a tutti uguaglianza di accesso al farmaco.

Questo ruolo è testimoniato dall’adesione alla Raccolta del Farmaco: anche quest’anno le farmacie hanno partecipato con impegno e con grande spirito di responsabilità sociale, per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà dal punto di vista sanitario, sociale ed economico”.

“La Giornata di Raccolta del Farmaco – conclude quindi ancora il presidente Giotti - resa possibile grazie al contributo tantissimi di volontari e alla grande generosità degli aretini, ci ricorda il valore sociale del dono, oggi più che mai, per tendere una mano a chi ha più bisogno”.