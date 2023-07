"Fedeltà al lavoro e sviluppo economico a Arezzo: premi della Camera di Commercio"

AREZZO

Saranno consegnati martedì in Fortezza i premi "Fedeltà al lavoro e sviluppo economico edizione 2023". Il riconoscimento della Camera di Commercio, nato nel 1952, è suddiviso in cinque distinte categorie: premio impegno imprenditoriale (riservato agli imprenditori che abbiano 20 anni di ininterrotta attività), premio internazionalizzazione (riservato agli imprenditori che abbiano saputo inserirsi sui mercati internazionali), premio innovazionedigitale - impresa 4.0 (riservato agli imprenditori che abbiano apportato significative innovazioni tecnologiche e promosso la diffusione della cultura e della pratica digitale). Premio Imprenditoria femminile (riservato alle imprenditrici che abbiano contribuito con idee ed esperienze significative all’espansione della propria azienda e alla sua affermazione nel contesto economico) e premio imprenditoria giovanile (riservato agli imprenditori, di età non superiore ai 40 anni che, con il proprio spirito di iniziativa abbiano ottenuto significativi risultati aziendali).

In questa edizione saranno premiate ben 41 imprese aretine, a dimostrazione del panorama di eccellenza acquisito dal nostro sistema imprenditoriale.