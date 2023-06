Febbre Signorelli: nasce il percorso Accordo tra le 14 città dei capolavori Cortona capofila, entra Arezzo

di Lucia Bigozzi

Un viaggio dentro i capolavori di Luca Signorelli e attraverso la provincia aretina (non solo) che custodisce le opere d’arte del maestro del Rinascimento. Da Cortona e il grande evento di respiro nazionale con la mostra che celebra i cinquecento anni dalla morte dell’artista, passando per quattordici comuni della Valdichiana e della Valtiberina, fino ad Arezzo, per poi spaziare tra Siena, Firenze e Fiesole: un percorso che mira alla scoperta del "tesoro" di Signorelli nella sua completezza, seguendo una sorta di filo di Arianna. Ogni comune è una tappa del viaggio pensato da Anci Toscana e tradotto in un protocollo di intesa tra i municipi che in chiese e musei custodiscono le opere del pittore cortonese.

Un modo integrato di sviluppare la promozione turistica valorizzando ogni dettaglio sulla scia della grande mostra di Cortona che fa da capofila del progetto al quale ha aderito anche Arezzo.

Il Comune individua nella Fondazione Arezzo in Tour lo "strumento" per declinare in chiave cittadina gli obiettivi del protocollo aperto a Castiglion Fiorentino, Lucignano, Asciano, Fiesole, Firenze, Montepulciano, Pienza, Prato, Sansepolcro e Volterra. Nella "rete" c’è anche Foiano che fino a settembre propone un altro grande evento dedicato alle opere dei Della Robbia ma riserva un richiamo, potente, a Signorelli perchè nella cittadina della Valdichiana è conservata l’ultima opera del pittore cortonese. Un itinerario "diffuso" che caratterizzerà la promozione culturale dei prossimi tre anni, come prevede il protocollo di intesa. Il focus su Signorelli si allarga ad altre circumnavigazioni attorno alll’artista rinascimentale: non solo i capolavori da ammirare ma pure conferenze, concerti e visite guidate per approfondire la conoscenza. Un ricco carnet di opzioni utili a mettere a fuoco il personaggio, il suo tempo, le relazioni e la produzione artistica.

È l’obiettivo dichiarato del progetto e quello che su Arezzo si appresta ad organizzare la Fondazione, dopo il disco verde della giunta .

"È interesse comune realizzare itinerari toscani che coinvolgano tutte le realtà che ospitano nel proprio territorio opere di Signorelli nella ricorrenza dell’anniversario della morte ma mirando a creare una realtà che ne valorizzi stabilmente la figura e le opere, oltre l’anno delle celebrazioni", si legge nella delibera. Ecco l’orizzonte dei prossimi tre anni partendo da oggi e dal grande evento di Cortona: a pochi giorni dall’apertura ha già accolto centinaia di visitatori da tutt’Italia.