Febbre primarie: la sfilata dei big Il ritorno degli ex, decine di seggi

di Alberto Pierini

"Domenica ci si conta": un vecchio iscritto lo esclama a Sant’Agostino, a due passi dalla sede storica del Pd e ancora prima della sinistra in tutte le sue evoluzioni. La macchina delle primarie di sicuro non ha rischiato maxi-multe aglI autovelox, una svolta al rallentatore, criticata nei tempi perfino dai candidati. Ma ora il piede cala sull’acceleratore verso il traguardo di domenica.

La domenica della conta, per l’appunto, doppia perfino. La sfida sulla segreteria nazionale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. E quella sulla segreteria regionale tra Valentina Mercanti ed Emiliano Fossi. Due schede, nella migliore tradizione delle politiche italiane, attraverso le quali si arriverà anche alla definizione dell’assemblea nazionale e di quella regionale.

Gli ultimi giorni scorrono tra le visite dei big. Ieri sera c’era Nicola Zingaretti, per provare ad alimentare la sfida di Elly Schlein, che qui ha raggiunto quasi la metà dei consensi, lasciandosi il rivale alle spalle. Domani sarà il turno di Dario Nardella e della stessa Mercanti, a rilanciare in Valdarno la corsa di Bonaccini: appuntamento alle 19.15 a San Giovanni, nella Sala della Musica. Anche Nardella proverà a invertire il trend aretino, che per ora vira a sinistra.

Ma il 49 a 41 del primo turno non è detto chiuda la partita. Perché al ballottaggio l’elettorato potenzialmente si amplia, votano anche i non iscritti: a patto di farsi registrare come elettori Pd. Dalla sua la mozione Schlein ha l’entusiasmo della rincorsa, che qui ha portato anche al rientro di leader storici da tempo lontani dal partito, a cominciare da Tito Barbini. Dall’altra parte del campo Bonaccini può contare sulla spinta forte di quasi tutti i sindaci e di un dato nazionale che veleggia verso le sue posizioni. Ma anche in questo caso domenica si riparte da zero.

Anzi dalle 8, l’orario di apertura delle sezioni: e poi avanti fino alle 20. Sezioni in tutti i comuni della provincia: otto solo ad Arezzo, tre a Montevarchi e a Terranuova e in altre realtà robuste. La mappa del capoluogo è legata alla ripartizione degli elettori nelle sezioni. Che sono a Ponte alla Chiassa, in via Stoppani in zona Caselle, allo Sport Village, al Circolo Aurora sotto l’ombra della sede, al Planet di Rigutino, in via Alfieri a Tortaia, in largo 1 Maggio a Pescaiola e a Saione in via Trasimeno.

Ma ci saranno anche le opzioni per il voto online e addirittura per quello domiciliare ma solo a fronte di situazioni di effettiva impossibilità ad uscire.

Dalle sezioni i risultati affluiranno a Sant’Agostino, in nottata è atteso l’esito definitivo. In una partita nella quale potrebbero avere un peso anche i due candidati esclusi dopo il primo turno. I fans di Cuperlo, in tutto 76 per una media del 6%, e quelli di Paola De Micheli, 40 per una media del 3,2%: sembrano destinati a spartirsi tra i due rivali.

E gli organi provinciali? Sembrano destinati ad arrivare a scadenza, quindi alla fine del 2023. E qui la macchina elettorale, prudente, frena davanti agli autovelox.