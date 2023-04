Febbre da monopattino Diciotto piloti multati per velocità senza freni Molti incidenti in centro

di Lucia Bigozzi

Sfrecciano sui marciapiedi, zigzagano tra le auto ai semafori, scivolano via lungo le corsie. Il monopattino elettrico scala la vetta dei veicoli più gettonati per muoversi in città in maniera agevole e senza pesare sul bollettino quotidiano delle emissioni di Co2 nell’aria. Ma a ben guardare, il mezzo più "green" non sempre è quello migliore, sopratutto sul versante della sicurezza.

Ci sono i numeri a dirlo anche se è difficile stabilire quanti monopattini si muovono ogni giorno per le strade della città, dal momento che molta parte degli acquisti viene fatta online e negozi e aziende specializzate nella vendita di biciclette e motocicli rappresentano solo un osservatorio molto parziale del fenomeno. Tuttavia, a delineare un quadro oggettivo sono i controlli eseguiti dagli uomini della polizia municipale. Sotto la lente di ingrandimento sono sono finiti non solo i comportamenti dei conducenti rispetto al codice stradale, ma anche le caratteristiche tecniche e di realizzazione dei veicoli. In sostanza, non mancano in circolazione monopattini "truccati" per aumentare velocità e prestazioni.

Il capitolo multe segnala nel 2022 diciotto sanzioni ad altrettanti "piloti" di monopattino fuori dalle regole. Tra questi, cinque aretini sfrecciavano a velocità molto elevata rispetto a quella consentita (i monopattini non possono superare i venti chilometri orari), mentre quattro persone portavano sul veicolo un passeggero. Due viaggiavano di notte senza luce bianca anteriore o segnalatori luminosi obbligatori. E c’è perfino chi, in barba alle norme, viaggia sui marciapiedi e per questo è stato multato dagli agenti della municipale.

Capitolo ragazzi alla guida dei monopattini. È il più delicato. I veicoli elettrici sono tra i regali più ambiti per compleanni o risultati scolastici, eppure altrettanto pericolosi se condotti senza prudenza. Sono quattro i giovanissimi multati perchè trovati alla guida senza casco, obbligatorio per chi ha meno di 18 anni. Ed è bene ricordare che possono guidare un monopattino solo i ragazzi che hanno compiuto 14 anni. Quanto agli incidenti, nella maggiorparte dei casi lungo le vie del centro, sono stati cinque nel 2021, tre lo scorso anno. Il 2023 ne ha già uno registrato alla voce "monopattini".