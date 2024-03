Febbre da gioco: 80 famiglie in cura. In un anno spesi venti milioni

La ludopatia colpisce anche il Valdarno. Giovani e meno giovani non si sottraggono a quella che, in alcuni casi, diventa poi una vera e propria patologia. La complessità del fenomeno ha spinto il SerD e la direzione della Zona Distretto Valdarno ad attivare tre progetti specifici, finanziati con i fondi del piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo. Si interviene quindi sul tema della prevenzione. Nel 2023 il Servizio per le Dipendenze della vallata ha avuto in carico 80 nuclei familiari con problemi legati al gioco d’azzardo: un problema che riguarda soprattutto il genere maschile, con ben 60 maschi e 20 femmine. Come ha ricordato la dottoressa Donatella Bonechi(nella foto), responsabile SerD del Valdarno, solo una minima parte che presentano dipendenza accedono al servizio. La quantità di persone che giocano è invece molto più elevata. Gli ultimi dati indicano una cifra monstre: oltre 20 milioni di euro di spesa annua per il gioco d’azzardo, solo nella vallata.

A Montevarchi si giocano, in media, 7 milioni l’anno, oltre 5 milioni a San Giovanni. "E’ un fenomeno trasversale – ha detto la dottoressa Bonechi - Riguarda tutte le età e i ceti sociali, generi differenti e livelli di istruzione diversi. Dopo un rallentamento in fase di pandemia, con il ritorno alla normalità si è assistito ad un abbassamento dell’età dei giocatori che hanno fatto accesso al nostro servizio, con una maggiore presenza di giovani adulti, e nuove modalità di gioco che si sono spostate dal gioco fisico al gioco online. I giocatori d’azzardo sono solo una fetta degli utenti che accedono al nostro Servizio – ha proseguito – il nostro, oltre ad accogliere chi soffre di gioco d’azzardo patologico o problematico, rappresenta tradizionalmente il luogo di cura di persone con dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol e fumo". Nel 2023 il SerD Zona Valdarno ha avuto in carico un totale di 800 utenti.

Il primo progetto anti ludopatia partirà domani. E’ la "Human Library", laboratorio realizzato dall’ associazione culturale Pandora. Altro evento il 19 marzo: un laboratorio di teatro realizzato dalla Cooperativa Sociale Diesis Teatrango sotto la direzione di Piero Cherici. Queste due iniziative sono rivolte principalmente ad un target adulto. Il terzo progetto, già in corso, è "I Cantieri del Gioco e della Creatività" realizzato da Coop.21 Cooperativa sociale. E’ partito con la mappatura del territorio e la diffusione degli stili di gioco d’azzardo nella fascia d’età 14-25 anni e ha portato ad individuare quattro comuni del Valdarno nei quali realizzare workshop e attività di laboratorio. "Le azioni previste dal piano di contrasto – ha aggiunto la dottoressa Bonechi - ci hanno permesso di attuare interventi mirati verso target specifici, sensibilizzando sui rischi legati al gioco d’azzardo la popolazione in generale, con particolare attenzione nei confronti delle comunità migranti presenti in Valdarno che hanno maggiore difficoltà ad accedere ai servizi di cura. La presenza di un gruppo di lavoro zonale, attivo dal 2007, ha permesso una maggiore incisività nell’azione di sensibilizzazione raggiungendo circa 330 persone". A questo si aggiungono gli interventi di sensibilizzazione e prevenzione attuati in ambito scolastico, che hanno coinvolto 652 studenti.