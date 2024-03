Fdi su Baldi: "Non si arroghi il diritto di parlare per il centrodestra"

Non solo Pd. A Loro Ciuffenna è il centrodestra nel caos. Dopo l’intervento del coordinatore di Forza Italia Danilo Baldi, che annunciato l’intento di creare una lista unitaria delle destre in vista delle elezioni, sono scesi in campo i vertici di Fratelli d’Italia sconfessando lo storico esponente della lista Insieme per il Comune. "Danilo Baldi – hanno chiarito il presidente provinciale di Fdi Francesco Lucacci e la responsabile comunale Monica Gobbi – non rappresenta il centro destra, ma soltanto Forza Italia". Baldi aveva precisato che non ci sarà soltanto Andrea Rossi a contendere la guida del comune all’attuale sindaco Moreno Botti e in vista della futura tornata elettorale aveva specificato che il centrodestra non avrebbe niente da spartire con una "lista civica, dichiaratasi totalmente apartitica", che proprio Rossi sta costruendo in alternativa al centrosinistra. Ma Fratelli d’Italia ha detto chiaramente che il partito di Meloni andrà in un’altra direzione. "Prendiamo le distanze dalle sue dichiarazioni comparse sui giornali di oggi (ieri, ndr) – hanno detto all’unisono Lucacci e Gobbi – Il signor Baldi non si può arrogare il diritto di parlare per il centro-destra, non può etichettare altre liste come non appartenenti o non prossime al centro destra. La lista con il candidato Andrea Rossi appare l’unica alternativa credibile al Pd, una lista civica ed inclusiva. La lista animata dal signor Baldi è soltanto un regalo al Pd, un modo per far vincere ancora a Loro Ciuffenna chi male l’ha governata per anni. Bisognerebbe che alcuni capissero quando è il momento di appendere le scarpe al chiodo". Si tratta di un vero e proprio attacco frontale e non è dato sapere se ci saranno margini di ricucitura tra Fi e Fdi. Nel frattempo Rossi ha deciso di rendere ufficiale la propria candidatura a primo cittadino. "Credo sia giunto il momento di ufficializzare la nascita di un progetto civico, a carattere locale - ha scritto in un post su Facebook".

Francesco Tozzi