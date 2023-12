Fdi si astiene dal voto. È rottura con Meoni. Contestazioni dal Pd

Tutto secondo copione politico. Il consiglio comunale di ieri pomeriggio non ha riservato colpi di teatro se non quelli attesi. Fratelli d’Italia ha mantenuto la sua posizione di rottura con Meoni astenendosi per gran parte dei 17 punti all’ordine del giorno. In particolare quelli relativi al documento unico di programmazione 2024/2026 e al successivo bilancio di previsione.

Non una parola in più sul perché, nemmeno quando punzecchiati dalla minoranza. Mancate anche le prese di posizione da parte degli altri alleati della maggioranza, in particolare Lega e Forza Italia, che hanno votato positivamente i punti all’ordine del giorno in sostanziale silenzio. Solo il consigliere di Forza Italia Milani ha accennato a "dialettiche politiche nella maggioranza" sintetizzandole come "normali".

Ma nulla di più. Un atteggiamento attendista da parte della maggioranza, ancora in piena discussione sul futuro della coalizione. Particolarmente acceso, invece, il dibattito con la minoranza che in maniera risoluta ha contestato le scelte amministrative operate e future del sindaco Meoni e della sua giunta.

Il Pd per bocca del capogruppo Andrea Bernardini e dei consiglieri Vanessa Bigliazzi e Diego Cavallucci, hanno contestato la "totale assenza di programmazione e visione che ha connotato gli anni la Giunta".

Tra le contestazioni maggiori del Pd la scarsa attrazione di fondi Pnrr, opere pubbliche "frutto del lavoro delle amministrazioni di centro sinistra", programmazione sociale "inesistente" con "taglio di risorse per progetti destinato ai disabili, abbandono delle frazioni e l’aumento della Tari del 40%.

Meoni ha ribattuto parlando di un "bilancio virtuoso che non prevede alcun aumento dei tributi per i cittadini e per le imprese e contemporaneamente mantiene inalterato il sostegno alle categorie più deboli e al sistema produttivo".

Meoni ha anche ringraziato per il risultato, la maggioranza tutta "compreso chi si è astenuto comprendendo il dibattito politico che i partiti hanno al loro interno.

Tenendo conto che il voto di astensione non è un voto contrario ed ha comunque permesso di approvare il documento". Ampio il dibattito sul futuro di Camucia con botta e risposta accesi tra sindaco e minoranza, soprattutto sulle scelte relative alla realizzazione di Piazza Sergardi e dei nuovi parcheggi in via Lauretana.

Secondo la minoranza "gli interventi su Camucia non sono stati in alcun modo condivisi con i cittadini e gli operatori economici, e la nuova Piazza Sergardi, pur rappresentando un intervento condivisibile, non è stata inserita in una seria progettazione urbanistica che la rende una cattedrale sul deserto".

Meoni ha, invece, difeso a spada tratta la bontà del progetto che "ha dato finalmente a Camucia un luogo di aggregazione che mancava". Il Pd , come detto, non ha riservato sconti anche a Fratelli D’Italia contestando il loro voto di astensione considerato "ben lontana da un voto contrario, non fermerà i danni provocati ai cittadini".