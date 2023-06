FdI, Battaglia per le Regionali 2025, Mobilitazione da Arezzo

La battaglia per la Regione comincia a guadagnare l’orizzonte politico. Parte da Arezzo la mobilitazione lanciata da Fratelli d’Italia che oggi a Talzano riunisce lo stato maggiore nelle sue articolazioni territoriali per una giornata di approfondimento. Il focus si concentrerà sulle regionali 2025, senza dimenticare l’altro appuntamento strategico con le comunali e le europee 2024. Un tour nelle province per mettere a punto l’agenda e le priorità, è la road map dei meloniani. A Talzano (alle 17) ci saranno segretari, consiglieri, sindaci, parlamentari e figure di spicco: da Francesco Macrì, a Gabriele Veneri, dal senatore Paolo Marcheschi a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale di FdI che chiuderà i lavori.