Fazzuoli suona la carica "Con la spinta di Paffetti in testa all’albo d’oro"

La Giostra di domani non sarà come le altre per Porta Crucifera: dopo tanti anni, infatti, il quartiere rossoverde ha perso il primo posto nell’albo d’oro, scalzato da Santo Spirito dopo l’edizione di settembre, quando Colcitrone si arrese agli spareggi. Ora Porta Crucifera è più carica che mai, a partire dal rettore Andrea Fazzuoli.

Fazzuoli, come ci arrivate a questa Giostra?

"Settembre è stata una doccia fredda: ci siamo dovuti confrontate con la realtà, cioè che non siamo più primi, ma vogliamo tornare davanti a tutti prima possibile. Siamo carichi e vogliamo essere protagonisti".

Novità nella coppia. Com’è nata la scelta di Paffetti?

"Lui e Bennati si sono giocati il posto fino all’ultimo. La scelta è ricaduta su Niccolò perché abbiamo ritenuto che avesse dei cavalli più pronti per scendere in lizza. È stato un peccato dividere una coppia da dieci, ma purtroppo Rauco aveva espresso già da tempo la volontà di dedicarsi ad altre manifestazioni e quindi ci è sembrato giusto separarci e dare fiducia a una delle nostre riserve. Il progetto, comunque, continua: la mia riconferma e quella di Branchi come capitano sono nel segno della continuità. Significa che stiamo svolgendo un buon lavoro, che nel 2021 ha portato anche una lancia d’oro".

Come reputa le novità introdotte in questa edizione?

"Credo siano positive. Noi rettori avevamo sollevato perplessità nei confronti della consegna della lancia d’oro nel palazzo di Fraternita e siamo stati ascoltati: il ritorno della consegna in piazza ci soddisfa. Anche per quanto riguarda le prove le variazioni hanno portato dei benefici".

Vuole lasciare un messaggio al popolo rossoverde?

"Mi sento solo di dire che c’erano delle scelte da fare e il Consiglio è convinto di aver preso le decisioni giuste e che il tempo ci darà ragione. Magari già a partire da domani".

Luca Amorosi