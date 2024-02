Fattura falsa per il contatore: via con 200 euro

"Buongiorno, sono il tecnico devo effettuare la lettura del contatore". È iniziata così la truffa che ieri si è consumata ai danni di un anziano residente al villaggio Oriente, in via Anconetana. Una truffa, come fanno sapere dalla polizia di Stato, di cui da tempo non si sentiva parlare dalle nostre parti dove, continua a farla da padrone, quella dei falsi carabinieri o agenti di polizia. Si è presentato alla porta del signore come il tecnico di turno che doveva effettuare una verifica sul contatore che l’uomo tiene ancora sul terrazzo. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti. La finta verifica si è chiusa con tanto di fattura, ovviamente falsa, di 199 euro che l’anziano ha prontamente pagato. Poi, dopo rapidi saluti, il finto tecnico si è dileguato tra i casermoni. E’ stato un vicino dell’anziano, insospettito da quel ragazzone alto, a chiamare la polizia che è prontamente intervenuta. La truffa del finto tecnico ha varie sfaccettature. In alcuni casi, il danno è la sottoscrizione di un nuovo contratto. Con la scusa di entrare per verificare il contatore, confrontare dei dati sulla bolletta e firmare la conferma del loro passaggio, riescono a carpire i dati sensibili facendo di tutto e di più per portare a casa il contratto. La vittima scoprirà solamente con l’arrivo della prima bolletta che è stato cambiando fornitore. In altri il vero e proprio furto. Truffatori esperti si presentano nelle abitazioni, dove le principali vittime sono gli anziani, spacciandosi per tecnici e una volta entrati colgono l’attimo fuggente, appropriandosi di tutto quello che trovano, preziosi, oggetti di valore e denaro.

L’informazione gioca un ruolo importante. Ogni incaricato alla vendita a domicilio o tecnici della distribuzione devono essere obbligatoriamente dotati di un tesserino con tanto di codice identificativo. Contattando il numero verde dell’ente di cui dicono di appartenere, è possibile richiedere la verifica del codice operatore e da lì capire le vere intenzioni del nostro interlocutore. L’unica cosa che bisogna fare è quella di avere calma e non farsi mettere fretta dal comportamento del finto tecnico, che in tutti i modi cercherà di sviare dall’intento di effettuare delle verifiche o in ogni caso di allontanarlo millantando frasi ad effetto che lì per lì insinuano il dubbio.

Ga.P.