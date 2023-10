"Fatti una Risata", Pera Toons oggi alla libreria Feltrinelli

Oggi pomeriggio sabato 28 ottobre appuntamento alla libreria La Feltrinelli point di Arezzo, in via Garibaldi 107, dove si svolgerà dalle ore 17 in poi, l’incontor e il firma copie del nuovo libro di Pera Toons dal titolo "Fatti una Risata" edizioni Tunuè.

L’ingresso all’incontro è libero e in libreria sarà possibile acquistare, oltre al nuovo libro di Pera Toons, tutti gli altri divertentissimi libri dello stesso autore.

Non solo, a tutti i partecipanti sarà dato un gadget della giornata fino ad esaurimento scorte: si tratta della spilla ufficiale di Pera Toons.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla libreria Feltrinelli point di Arezzo in via Garibaldi o chiamare il numero 05751482137.

Pera, Kenny ed Ely si ritrovano a partecipare ad un segretissimo torneo di battute: la F.u.r.i.a. Chi riuscirà a vincere? Nel corso del libro troverete tantissime battute, barzellette e giochi divertenti.

Pera Toons, è il nome d’arte di Alessandro Perugini, aretino, grafico pubblicitario e fumettista.

Alessandro ha collaborato per anni con brand e agenzie di rilevanza nazionale. Si è affermato prima su Instagram con il famosissimo format "Chi ha ucciso Kennny?", pubblicato anche negli Stati Uniti.

I suoi account social contano ormai più di 3,5 milioni di fans.

L’artista esprime così il suo pensiero: "Quello che faccio sembra semplice intrattenimento - spiega Alessandro Perugini - in verità ogni giorno moltissimi fan (Pere) mi ringraziano perché con i miei piccoli "allenamenti" ludici riescono anche ad analizzare meglio la realtà che li circonda.

La verità non si manifesta subito, va ricercata talvolta nei dettagli e soprattutto nel movente!". L’appuntamento con il seguitissimo autore per ragazzi è per oggi pomeriggio in libreria ad Arezzo.