“Rimedi naturali”: consulenze nelle farmacie comunali sui benefici di erbe e piante

Farmacia

Arezzo, 21 febbraio 2023 – Trattare e prevenire le patologie stagionali con la fitoterapia. Le Farmacie Comunali saranno sede fino a sabato 25 febbraio della campagna di informazione “Rimedi naturali” che nasce come un’occasione di sensibilizzazione sulle proprietà benefiche di erbe officinali e piante medicinali per la salute fisica e mentale.

I farmacisti saranno a disposizione per consulenze personalizzate dove approfondire e valorizzare le possibilità della fitoterapia che, attraverso principi attivi di origine vegetale, permette di intervenire su malanni legati alle basse temperature come mal di gola, tossi e tracheiti, ma anche di portare sollievo a numerosi dolori, infiammazioni e disturbi dell’organismo.

Questa campagna rientra tra le iniziative di educazione alla salute condotte periodicamente dalle Farmacie Comunali di Arezzo con l’obiettivo di sviluppare una sempre maggior consapevolezza sulle pratiche utili per il benessere.

A proseguire, nel frattempo, sarà la turnazione dei servizi tra le otto farmacie di città e frazioni per fornire la possibilità di sottoporsi a screening affidabili su valori relativi a cuore, ossa o pressione, garantendo rapidità e prossimità ai cittadini.

Da lunedì 27 febbraio, la farmacia “San Giuliano” ospiterà il test della Densitometria Ossea Computerizzata per valutare lo stato di salute del proprio scheletro e per prevenire l’osteoporosi, mentre le strumentazioni per misurare l’attività del cuore tramite Elettrocardiogramma saranno presenti alle farmacie “Giotto” e “Mecenate”.

La prevenzione in ambito cardiologico potrà essere condotta anche con l’Holter Cardiaco per ottenere un tracciato dinamico di ventiquattro ore attraverso un servizio disponibile alle farmacie “Trionfo” e “San Leo”, infine l’Holter Pressorio per la misurazione continuativa della pressione per un’intera giornata potrà essere richiesto alle farmacie “Campo di Marte” e “Fiorentina”.

Per informazioni e prenotazioni sarà possibile visitare la pagina dedicata del portale delle Farmacie Comunali di Arezzo.