Farmacia, nuova sede e spazi ampi. Tanti servizi mirati per i cittadini

Farmacia rinnovata a Civitella. Si tratta di quella comunale che dal 18 dicembre sarà a disposizione della cittadinanza a Pieve al Toppo nella nuova sede. Domenica 17 dicembre è in programma il taglio del nastro ufficiale. L’azienda speciale Civitella, che gestisce la farmacia comunale di Pieve al Toppo, insieme alla proiezione di Tegoleto, è nata 20 anni fa, nel 2003, con la struttura localizzata nell’attuale sede in via delle Piscine. In questi anni la farmacia è cresciuta in attività, servizi e come quantità di prestazioni ai cittadini. Una farmacia, dunque, che si trasforma e che diventa non solo punto di somministrazione di farmaci.

L’interesse è verso una serie di attività per le piccole prestazioni che possono accompagnare il servizio sociosanitario del territorio. La crescita è stata anche accompagnata da un allargamento della sede che era di proprietà comunale, utilizzando un locale attiguo e un ulteriore allargamento al magazzino affittato al di là della strada. "Lo sviluppo di attività correlate all’attività stessa della farmacia nei confronti dei cittadini del comune di Civitella penso sia una questione che si pone con forza – conferma il presidente dell’azienda speciale Civitella, Gilberto Dindalini". "Per questo avevamo bisogno di una nuova sede e con il nuovo Cda abbiamo scelto circa un anno fa di affittare dei locali a ridosso dell’incrocio prospicente la rotonda di Pieve al Toppo, una superficie di oltre 250 metri quadrati in cui potranno essere ospitate queste attività di servizio oltre ad una sede più adeguata alla vendita dei farmaci. È stato un lavoro impegnativo, reso possibile utilizzando in parte risorse proprie della farmacia grazie al lavoro delle nostre dottoresse. Circa la metà dell’investimento è autofinanziato, per l’altra metà siamo ricorsi ad un prestito". La Farmacia comunale di Pieve al Toppo viene quindi completamente rinnovata nella nuova sede per offrire un ampio ventaglio di servizi mirati a soddisfare le esigenze della comunità locale.

"Le scelte legate alle politiche del territorio vedono nelle farmacie comunali uno strumento importante di facilitazione dei servizi e sostegno alla cittadinanza – commenta il Sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi –. La farmacia che sarà inaugurata è stata dunque pensata per andare incontro alle esigenze della popolazione".