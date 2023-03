Farmaci con il contagocce "Picco virale, su la richiesta"

I farmaci continuano a scarseggiare. La buona notizia è che ci siamo lasciati alle spalle l’influenza invernale, la cattiva è che siamo nel picco di un’infezione da streptococco in età pediatrica. In tutto ciò, sul fronte medicinali continua la navigazione a vista. Non siamo alla febbre da accaparramento che molti aretini hanno vissuto in pieno inverno, ma nelle farmacie scatole e flaconi scarseggiano ancora.

La situazione è in costante evoluzione e il fenomeno si presenta a macchia di leopardo, eppure di fatto persiste la difficoltà a reperire una lunga serie di medicinali e principi attivi. Cosa manca? Principalmente si fa fatica a trovare anti infiammatori, il solito ibuprofene, gli antibiotici, in testa l’amoxicillina, ma anche gli sciroppi per la tosse e i cortisonici.

"La situazione è leggermente migliorata rispetto all’ultimo periodo – dice Roberto Giotti presidente di Federfarma Arezzo - ma la mancanza di farmaci persiste e si verifica a macchia di leopardo. L’influenza di stagione è relativamente passata tuttavia adesso c’è un picco di infezione da streptococco in età pediatrica che fa salire la richiesta di medicinali. Quindi resta soprattutto il problema grande degli antibiotici adatti per l’età pediatrica. Altra criticità riguarda il reperimento dei cortisonici perchè esiste un’infiammazione diffusa del cavo orale, della gola e dell’albero bronchiale e continuiamo ad assistere a queste mancanze di farmaci, soprattutto per uso aerosolico". Il presidente di Federfarma Arezzo si sofferma su alcune tipologie: "Determinati principi attivi mancano una settimana, altri risultano indisponibili quella successiva, è un’emergenza alternata; per fortuna è passata quella smania di accaparramento che abbiamo vissuto quando l’influenza imperversava. La situazione è leggermente migliorata ma dobbiamo uscire definitivamente non solo dalla sindrome influenzale, ma pure da tutte le altre infezioni legate anche al freddo e alla stagione invernale che deve terminare". Cosa scarseggia di più in negozio? "Sempre i soliti antiinfiammatori, l’ipobrufene – continua Giotti - amoxicillina anche con acido clavulanico e altri tipi di antibiotici, cefalosporine. Molto dipende anche dalla prescrizione pediatrica e del modo in cui si orientano i medici. Quanto ai farmaci per diabetici non mi risultano problemi".

A.B.