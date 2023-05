"Faremo volare la Fimer" McLaren lancia il tandem dopo l’accordo d’acquisto Un pilota sale al volante

di Alberto Pierini

C’era anche lui nell’aula calda del caso Fimer, c’era anche lui mentre l’azienda rivedeva la luce. Lui, Sam Hancock, ex pilota di gare storiche e nel 2004 vincitore a Le Mans. Ora sale al volante del futuro, un futuro che la stessa McLaren definisce "entusiasmante". La Greybull, il fondo proprietario del ramo McLaren Applied Technology, lo ha nominato "Chief Restructuring Officer". L’acronimo è Cro, che non è questo gran suono ma nasconde un ruolo nevralgico nella ristrutturazione dell’azienda. E porta ancora più allo scoperto il collegamento con la McLaren dei sogni. "L’attività Fimer è complementare con le innovazioni di McLaren Applied nei settori motorsport e automobilistico". E quindi in Formula 1.

Ieri, ne parliamo sotto, il tavolo alla presenza di Valerio Fabiani, plenipotenziario della Regione per le grandi crisi. Nel pomeriggio ecco i nuovi partner inglesi rompere gli indugi. E per voce di Nick Fry, presidente della McLaren Applied. "Siamo soddisfatti che la nostra offerta sia stata accettata".

Condisce il pollice alzato non con un emoticon ma con parole che sono musica per il mondo Fimer. "Ha una posizione di leadership sul mercato e un’impronta industriale consolidata nella progettazione e produzione di inverter. Dispone di risorse umane di grande talento e impegno, la sua risorsa più importante, come cultura e ambizione del nostro team in McLaren". I dipendenti passano dallo stipendio fantasma ad un riconoscimento che dalle bianche scogliere di Dover atterra in Valdarno. "In entrambe le aziende ravvisiamo molte aree di sviluppo complementari e un entusiasmante futuro per Fimer. Non vediamo l’ora di darle il benvenuto nella famiglia McLaren Applied".

Anche lei, è garantito: se non altro dalla standing ovation di mercoledì ai nuovi protagonisti inglesi. Compresi i titolari del fondo Greybull Capital, che ora parlano per voce di Marc Meyohas, il proprietario. "La collaborazione tra Fimer e McLaren è una combinazione senza precedenti e con un altro potenziale. Siamo entusiasti o e non vediamo l’ora di sostenere McLaren Applied e Fimer nello sviluppo della transizione verso l’elettrificazione". Tutti ingredienti di un "timballo" paradossale: sapevamo che Fimer stava morendo in ottima salute, ora c’è la conferma che era un boccone produttivo ghiottissimo. Come dipendenti e sindacati avevano gridato per mesi.

La nomina di Hancock ha un significato solo: un supporto con effetto immediato, in vista dell’omologa che entro l’anno blinderà definitivamente l’accordo. Non a caso dieci dei 50 milioni investiti dal fondo saranno subito messi a disposizione. E il presidente del Cda Giovanni Varriale chiude il cerchio. "L’offerta si inserisce perfettamente nell’ambito del nostro impegno a sostenere l’azienda nel suo pieno recupero dalle difficoltà finanziarie incontrate". E la Fimer? Parla attraverso Antonio Verdi, Chief Operating Officer, il direttore operativo. "Il futuro di Fimer è stato messo al sicuro, preservando numerosi posti di lavoro e permettendo sempre più una transizione green attraverso la produzione di energia solare. McLaren Applied è un partner ideale per queste sfide". E il finale che non poteva mancare. "Non vediamo l’ora...". Sì, l’ora è l’unica assente dal tavolo. Chi dei partner compra un orologio?