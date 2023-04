"Faremo uno stadio da serie A" Maratona e curve: impianto a nuovo E il Comune già apre alla società

di Luca Amorosi

e Alberto Pierini

Sono andati a letto tra i cori che annunciavano la serie C, si sono svegliati provando ad alzare l’asticella. La società non lascia ma raddoppia: almeno lo stadio. "E’ un progetto al quale teniamo molto. E che nel giro di due mesi sarà sulla scrivania del sindaco". Guglielmo Manzo, il presidente di un Arezzo finalmente vincente, non vuole fermarsi qui, in linea con gli appelli dei tifosi che piovevano perfino tra i caroselli. E punta ad uno stadio da serie A

La soluzione la butta sul tavolo nel day after della promozione: ma assicura che viene da lontano. "Il confronto con il Comune è ben avviato e marciamo nella stessa direzione". Prova del fuoco? Il sindaco Alessandro Ghinelli. "Certo ho dato il mio ok all’apertura di questo scenario, ci piace molto". E non solo perché per una volta, tra mille progetti salati per le casse comunali, si parlerebbe di un project financing: cioè con i privati ad anticipare le spese in cambio di una gestione prolungata nel tempo. La formula di tanti grandi cantieri, anche aretini.

"Uno studio di massima lo abbiamo già avuto, ora aspettiamo il vero progetto" conferma l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi, cui il sindaco affida tutto quanto fa cantiere.

L’idea? "Puntiamo ad uno stadio che abbia una capienza di almeno tredicimila spettatori" riparte Manzo. E Ghinelli a distanza ricorda come il progetto iniziale fosse da quindicimila, poi ridotti dalle nuove misure di distanziamento tra i tifosi. Ma torniamo a bomba.

"Due le operazioni principali. Una è la demolizione e ricostruzione della maratona. E lo stesso faremo anche con la curva nord". E’ il settore degli ospiti, quelli che guardano negli occhi, anche se magari con il binocolo, gli ultras amaranto. Attualmente un’area da mille posti, nel nuovo progetto da duemila.

"La maratona è indispensabile" insiste Manzo. E’ chiusa da almeno 15 anni, domenica era ricoperta da una bella immagine di Arezzo ideata dalla Fondazione Intour.

"Ma l’obiettivo è anche quello di poter sfruttare appieno la curva". Che poi è il sancta sanctorum dello stadio, il cuore del tifo. Una potenzialità di 5000 spettatori, una realtà che oggi non arriva a quattromila. "Ma in quel caso – commenta Casi – è solo un problema di uscite di sicurezza". In vista anche un rafforzamento dei posti in tribuna. Con la maratona i cui spazi, che evidentemente dovranno essere modulati a seconda del progetto, partono da un minimo di tremila spettatori in su.

"E secondo il nostro progetto arche la maratona sarà coperta" conferma Manzo, che comunque ha affidato i dettagli ai suoi tecnici, gli stessi al lavoro su impianti di allenamento & c.

"Ma dovrà essere anche uno stadio da vivere: il nostro obiettivo in prospettiva è tenerlo aperto tutto il giorno e tutti i giorni, a cominciare dalla zona destinata alla ristorazione e al commercio". Ma come veicolare presenze quando il pallone rotola lontano? "Starà ai nostri uffici del marketing trovare la soluzione, del resto è la tendenza di tutta Italia". Sì ma la tendenza che si concentra in particolare negli stadi di serie A. A come appunto.

"Sui tempi e sulle modalità staremo molto attenti alle indicazioni del Comune". Sulla gestione per rifarsi delle spese? "Immagino debba essere almeno trentennale ma anche questo starà al tavolo con la giunta". Dalla quale Casi non pone barriere. "E’ vero, siamo già ad un buon punto del confronto, anche se poi il grosso sarà di fronte ai progetti". In ballo anche l’omologazione per la prossima serie C. Ma in questo caso sono solo nodi legati all’illuminazione. "Ci stiamo già lavorando, non ci sono problemi" chiude Manzo. Sulla scia dei tre gol di domenica. Nell’eco dell’urlo "Serie C, serie C" dei caroselli. Quella che, diciamolo, "CI" sta già stretta.