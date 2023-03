Fanno quadrato sulla 71 Verso autovelox mobili e aumento di controlli Prefetto: "Una priorità"

di Alberto Pierini

Fanno quadrato per disarmare la "71": lei, la strada della morte, l’arteria più pericolosa della provincia e tra le più critiche della Toscana. Gli ultimi mesi hanno scandito un percorso dolente, fatto di lutti e grandi paure. E per questo il Prefetto Maddalena De Luca ha deciso di convocare l’osservatorio sulle strade ma per un’occasione centrata solo sulla dritta che taglia da parte a parte Valdichiana e Casentino.

"I dati – conferma – ci indicano tassi di incindentalità molto alti e quindi l’esigenza di mantenere il polso della situazione". Tanto da aprire un tavolo permanente, un vero e proprio coordinamento per assumere in tempo reale le decisioni migliori.

La linea? In sè è chiara. "La prima causa degli incidenti è la distrazione, quindi il comportamento alla guida di una parte degli automobilisti. La seconda è la velocità". Difficile evitare di pensare alla tragedia di Vitiano, a Federica, una ragazza di 22 anni morta sul colpo: lei era a bordo, chi guidava sfrecciava a 137 chilometri orari.

Le mosse? Sul nemico vero, quel mix di distrazione e leggerezza che spesso passa dai cellulari, l’idea è di rafforzare il pattugliamento. "E’ già a livelli importanti, abbiamo deciso grazie alle forze di polizia un ulteriore impegno". Controlli veri, certo, ma insieme anche una sorta di deterrente: la strada più presidiata del solito potrebbe spingere a concentrare l’attenzione sul volante invece che sulle chat o sul display. E chi venisse colto in flagrante rischierebbe sanzioni non irrilevanti.

Sulla velocità gli strumenti sono quelli classici: misurarla ed eventualmente colpire. La strada per gli autovelox fissi resta lontana e in parte impercorribile. Con l’eccezione per ora di quello a Vitiano. Il Prefetto ha confermato l’ok al lancio della procedura. Ma non è detto che questo equivalga ad un nuovo autovelox, i criteri disposti dai decreti sono estremamente selettivi. Mentre si aprirebbe non un’autostrada ma quasi per gli autovelox mobili.

Sono quelli presidiati dalle pattuglie. Ma possono passare anche dai classici casottini segnalati, che non sempre hanno all’interno la videocamera per i controlli ma il loro bravo lavoro deterrente lo fanno. Efficace, commenta per esempio il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli.

Una rete, fatta di un incrocio di provvedimenti nessuno dei quali, le opinioni al tavolo su questo sono concordanti, forse sarà determinante. Ma che indica una direzione. "Allentarne i pericoli è una priorità assoluta" dice il Prefetto per tutti. Del pacchetto fanno parte anche le misure preventive di educazione stradale, scegliendo le scuole come scorciatoia privilegiata, e gli interventi strutturali.

"Il coordinamento consentirà di agire sulla manutenzione in tempi brevi, anche intercettando le risorse disponibili". Non saranno le buche la prima causa degli scontri. Ma la via attraversa paesi, frazioni, borghi come un coltello nel burro. Ed è uno degli elementi che ne fa una strada puntata alla tempia della sicurezza di viaggio.