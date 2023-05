Fanno la spola a cercare dipendenti

E’ uno di quegli uffici che diventa un filtro naturale tra la domanda e l’offerta. E’ uno dei servizi messi a disposizione dalla Confcommercio per il mondo dei negozi ma in questi mesi soprattutto della ristorazione.

La sintesi? Un pellegrinaggio costante. Perché non sarà il 100%, ci dicono dalle stanze del Baco d’Oro, ma un 90% di attività soffre di carenze di personale. Una ripresa c’era stata. intorno a marzo. Chissà se alla prospettiva del taglio del reddito di cittadinanza. Ma si è spenta subito. Da oltre un mese siamo punto e a capo. E anzi, l’arrivo dell’estate sta moltiplicando le richieste delle attività.

La risposta? Qualcuno viene intercettato ma non sempre è quello che serve alle attività. Nessuna preclusione, e ci mancherebbe, agli stranierio ma è chiaro che la conoscenza della lingua è determinante. Così come gli elementi per lavori comunque delicati, come la cucina o lo stesso personale di sala. E ci confermano anche che tra le risposte ci sono anche quelle degli over 50, la fascia di età che si ritrova nella situazione complicata di chi perde un lavoro e non sa come completare il suo percorso. A volte diventa risolutivo l’orario unico: non fino alle 15 rientrando alle 18 ma accorpando le ore disponibili.