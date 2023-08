Famiglie pendolari per i libri di testo Il disservizio e le polemiche L’assessore: "Consegna diretta"

di Claudio Roselli

Un problema che va avanti da oramai tre anni: le famiglie dei bambini delle scuole primarie di Sansepolcro sono costrette a recarsi fuori Comune o addirittura fuori provincia e fuori regione per ordinare e ritirare i libri di testo. La questione è finita lunedì scorso in consiglio comunale con la discussione dell’interrogazione presentata da Laura Chieli di Fratelli d’Italia-Sansepolcro Futura, che afferma: "Se i biturgensi debbono percorrere come minimo otto chilometri e andare fino ad Anghiari, Lama, Pieve Santo Stefano, Pistrino o Città di Castello, ecco che la gratuità non esiste più. Sappiamo bene tra l’altro che un viaggio solo non basta mai: occorre sempre andare e tornare più e più volte; questo comporta una spesa economica e di tempo, ma soprattutto mette in seria difficoltà le categorie più deboli, in particolare le famiglie indigenti e quelle extracomunitarie che spesso non dispongono di mezzi propri. Oltre che un disservizio, questa situazione è per la nostra città una caduta di immagine. Situazione che peraltro si verifica solo qui ed in nessun altro Comune della provincia".

L’assessore Mario Menichella ha espresso solidarietà nei confronti delle famiglie, conscio del disagio attuale e della necessità di risolvere per gli anni a venire, spiegando altresì che quest’anno è in corso un’esperienza pilota di distribuzione diretta dei libri di testo ai bambini della scuola Maestre Pie Venerini, senza il passaggio intermedio attraverso le cartolibrerie, i cui titolari hanno spiegato che si sono sempre prestate alla distribuzione fin quando il Comune non ha cominciato a ritardare di molto il pagamento dei libri, per cui essi dovevano anticipare le somme di tasca propria.

"Abbiamo quindi proposto all’amministrazione la prassi più snella – ha detto la Chieli - quella che gli stessi rivenditori biturgensi ci suggeriscono, ossia: non appena i docenti hanno scelto i libri da adottare, le cartolibrerie li ordinano in base all’elenco dei testi necessari, classe per classe; a fine agosto il Comune invia il bonifico agli esercizi cittadini e quelli fanno venire i libri per poi consegnarli già suddivisi per classi e sezioni direttamente alle scuole".

L’assessore Menichella ha spiegato che ciò non è possibile, in quanto le cartolibrerie di Sansepolcro hanno dichiarato la loro non disponibilità per l’anno prossimo, anche nel caso in cui il Comune decidesse di provvedere ad un’anticipazione degli importi. La speranza è che allora l’amministrazione riesca a risolvere il tutto per il prossimo anno.