Famiglie in difficoltà Buoni per fare acquisti

Non ha davvero confini la solidarietà castiglionese, che trova sempre nuovi modi di esprimersi. Nei giorni scorsi, è stata la volta dell’associazione "Castiglioni Aiuta", nata a seguito del devastante terremoto del 2016 che ha colpito il centro Italia. Ed oltre alle popolazioni umbre e marchigiane, negli ultimi anni, l’associazione creata da Anna Galoppi si rivolge anche ai propri concittadini castiglionesi più bisognosi, tramite l’intervento "filtro" del comune. Come funzione il meccanismo solidale? In concreto, "Castiglioni Aiuta" raccoglie le generose donazioni di privati, aziende e commercianti, che spesso preferiscono rimanere nell’ombra e nell’anonimato. Quando la cifra diventa adeguata, ogni 3 o 4 mesi, vengono devoluti in beneficenza buoni acquisto per generi alimentari, abbigliamento per bambini, come avvenuto lo scorso Natale, o direttamente materiale scolastico per gli istituti del territorio. Ed è qui che entra in gioco il comune con i servizi sociali e la Caritas che individuano i soggetti realmente bisognosi. "Si tratta di persone che abbiamo già in carico – spiega l’assessore ai servizi sociali Stefania Franceschini – nuclei familiari che usufruiscono già di aiuti mirati, che poi a rotazione ricevono anche questo sostegno specifico". Di solito, vengono privilegiate famiglie con figli minorenni, ci sono sia italiani che stranieri, che risiedono nella città della Torre del Cassero. "Ringraziamo tutti, associazioni e singoli privati, che con simili gesti dimostrano enorme sensibilità ed altruismo" aggiunge l’assessore ai servizi sociali Stefania Franceschini. Ricordiamo che negli anni scorsi, proprio grazie a "Castiglioni Aiuta", è stato possibile dare nuova vita all’attività casearia del "Pastorello di Cupi" andato completamente distrutto con il sisma del 2016. In questo caso, oltre a concreti aiuti economici, i castiglionesi hanno anche organizzato spedizioni di artigiani che hanno eseguito vari lavori di ristrutturazione per permettere all’attività di riaprire le sue porte.