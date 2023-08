Famiglie: cresce la morsa dei debiti Balzo del 4,3%, media di 21mila euro

di Alberto Pierini

Non siamo la maglia nera della Toscana. Non siamo il campanello d’allarme che suona e risuona dappertutto. Però la preoccupazione c’è. Cresce l’indebitamento delle famiglie.

A certificarlo non è uno studio qualsiasi ma è il gruppo di sondaggisti della Cgia di Mestre, un’associazione di artigiani e piccole imprese famosa per misurare la febbre dell’economia aretina. Criteri del tutto rigorosi e il raggio di uno studio che va dalle Alpi fino alla Sicilia.

Il dato? In sè semplice anche se richiede qualche interpretazione. Il debito medio delle famiglie a livello nazionale è salito a 22.710 euro, con un balzo del 3,5%. Ed è una cifra che fotografa la situazione al 31 dicembre 2022, naturalmente in confronto con i dodici mesi precedenti.

E Arezzo? La nostra media è leggermente inferiore, anche se non di molto: si attesta infatti a 21.206 euro. Ed è un dato assoluto confortante anche nel confronto con il resto della Toscana.

Quasi tutti i capoluoghi hanno infatti un "rosso" nei conti superiore al nostro. A cominciare da Prato, che sfonda il muro dei trentamila euro e sfiora il podio, fermandosi addirittura al sesto posto nel totale delle province italiane. Di un’incollatura su Firenze, poco sotto la famosa diga dei trentamila.

Tutto bene quello che finisce bene? No. Prima di tutto perché l’aumento medio del debito delle famiglie vede su Arezzo un aumento del 4,3% rispetto ad un anno prima. E secondo perché se in termini assoluti ci difendiamo come leoni o quasi, sul balzo siamo tra le città della Toscana che hanno battuto più nettamente il dato dell’anno precedente. Secondi alla sola Prato, che addirittura ha stracciato se stessa di quasi il 6%. Ma ben sopra tanti altri centri.

Nell’analisi degli studiosi della Cgia le cause sono sostanzialmente le solite. Un incrocio nel quale giocano ancora la loro parte le conseguenze della pandemia: ma al quale contribuiscono l’inflazione, con il suo carico di aumenti estesi fino alla spesa alimentare, e anche le bollette. Non dimentichiamo che la foto è di fine 2022, un anno dominato dal boom di gas e luce. E sul quale non hanno pesato poco anche i carburanti. Che però stanno risalendo anche in questi giorni. Ai distributori cittadini siamo ormai sulle soglie dei due euro per litro, non al servito ma al self service, altro campanello d’allarme fragoroso.

Tanto che per la Cgia il livello di indebitamento, che tocca punte clamorose a Milano con oltre 35 mila euro sull’unghia, potrebbe risvegliare un fenomeno sgradevole e dal sapore antico: quello dell’usura.

L’altra faccia della luna? Il grosso del debito medio si concentra nell’Italia del benessere e non in quella in maggiore affanno, meridione in testa. Un dato che potrebbe offrire un risvolto almeno agrodolce di questo studio: una ripresa di investimenti, nel quadro di un’uscita più decisa che in altre realtà dagli anni bui della pandemia.

Più debiti uguale più fiducia nella ripartenza e un maggior rientro ad esempio sulle spese immobiliari,a cominciare dal famoso bonus 110. Non tutto è bene quello che finisce bene: ma il bicchiere potrebbe essere più pieno del previsto.