"Famiglie con minori disabili: tolti i contributi"

CASTIGLION FIORENTINO

L’assessore al sociale Stefania Franceschini (nella foto) denuncia: "La Regione Toscana toglie il contributo per le famiglie con figli minori disabili". "In seguito all’approvazione della legge regionale di bilancio, la Regione ha comunicato di non aver confermato per l’anno 2024, il contributo finanziario a favore delle famiglie con figli minori disabili: un contributo che è stato erogato ininterrottamente dal 2016 e per il quale, fino allo scorso anno, erano sempre giunte domande anche da famiglie del nostro territorio".

"Salvo ulteriori novità nel corso dell’anno, il contributo è stato attualmente sospeso e, da quanto ci risulta, anche delle 15 domande pervenute a Castiglioni, come da normativa, entro il 30 giugno 2023 e trasmesse alla Regione, soltanto 9 sono state ad oggi liquidate, mentre le restanti risultano validate, ma non evase – prosegue Franceschini – una situazione che ci rammarica considerati l’attenzione e l’impegno che il Comune di Castiglion Fiorentino ha sempre espresso in termini di sostegno alle famiglie con bambini disabili o con bisogni speciali".

"A dimostrarlo la continuità che è stata accordata al progetto della Ludoteca Abilitativa ‘Peter Pan’ che, dallo scorso 15 gennaio, ha riaperto le porte dopo la positiva esperienza dello scorso anno", aggiunge Franceschini. "Quello della Ludoteca Abilitativa è un servizio totalmente gratuito che, già lo scorso anno, ha offerto un supporto concreto non soltanto alle famiglie castiglionesi, ma anche a quelle dei comuni limitrofi" conclude l’assessore Franceschini.