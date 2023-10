Falzano, la memoria e il processo. Da Ottobrunn al cippo della strage. E gli studenti scoprono Rondine

Mattinata densa di emozioni nella sala la Moderna di Cortona. Insieme, uniti da una amicizia ormai consolidata, gli studenti della scuola tedesca "Montessori" di Ottobrunn e i ragazzi dell’istituto professionale Severini. Giovani poco più che adolescenti a cui la scuola ha fatto dono di incontrarsi per un’esperienza di forte impatto emotivo, ma con la forza dirompente di gettare un seme di pace per il futuro. Ieri la giornata clou del percorso di vacanza studio organizzato dalla scuola.

"Una giornata per la pace. Dal conflitto all’incontro" è il titolo dell’iniziativa che vede protagonisti gli studenti tedeschi di Ottobrun, la città di Josef Scheungraber, ex ufficiale degli alpini tedeschi riconosciuto autore della strage di Falzano (il 27 giugno del 1944: furono trucidati dodici uomini). Una giornata in cui c’è stato tempo e modo non solo di ripercorrere quel tragico avvenimento, ma anche di conoscere attraverso il docu film "L’altra guerra" di Simone Grazi il dramma dell’eccidio di Civitella, una delle pagine più tristi della storia del territorio aretino con lo sterminio da parte delle truppe naziste di oltre duecento civili di ogni età.

"La forza di questa esperienza è parlare della storia per sensibilizzarli all’accoglienza e al perdono, anche attraverso le testimonianze dei sopravvissuti come Ida Balò protagonista del docu film proposto", ha ricordato la dirigente scolastica cortonese Maria Beatrice Capecchi. Pubblico attentissimo e molti silenzi, interrotti solo dalle parole di una giovanissima studentessa tedesca che alzandosi in piedi e commentando le parole della sopravvissuta Balò si è chiesta come è possibile riuscire a convivere con un dolore simile e quanto la violenza possa segnare per tutta la vita una persona. La giornata si è conclusa nel pomeriggio al cippo commemorativo di Falzano nel cuore della montagna cortonese.

Il gemellaggio ha preso il via domenica sera con una visita della città con il vicesindaco Francesco Attesti nei panni di "Cicerone".

Poi gli studenti tedeschi, ospiti delle famiglie cortonesi, hanno avuto occasione di visitare due luoghi di pace: Rondine e la città di Assisi. Oggi l’aereo li riporterà a casa. A marzo saranno pronti ad ospitare nuovamente i loro amici cortonesi questa volta a Ottobrun. Intanto c’è attesa sul piano giudiziario per la causa degli eredi delle vittime della strage di Falzano, secondo quanto previsto dalla normativa del Pnrr. Quella cortonese resta in un limbo piuttosto unico.

Il giudice, infatti, non si è ancora pronunciato sulla costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato di Firenze che ha avanzato l’ipotesi che per questa strage non si sarebbe dovuto chiamare in giudizio la Germania, ma lo Stato italiano direttamente responsabile nei confronti delle vittime.

Ipotesi che implica che il diritto a chiedere il risarcimento danni sarebbe prescritto dal 1959.